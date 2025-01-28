Около 500 подмосковных водителей накажут за неправильную парковку во дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В течение января инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили 483 случая парковки, мешающей проезду коммунальной техники и мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала года 70 водителей получили штраф на сумму более 100 тыс. рублей. Ещё около 400 нарушителей получат постановления о привлечении к административной ответственности в установленные сроки. Эвакуация транспортного средства производится, если оно припарковано под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 2 тыс. 250 рублей», – пояснили в Минчистоты.По данным ведомства, всего во дворах региона за январь под контролем инспекторов министерства эвакуировали 49 автомобилей, препятствующих подъезду мусоровозов и движению коммунальной техники.
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Лора Луганская