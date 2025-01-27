В Подмосковье резко снизилось число сообщений о незаконной парковке во дворах

С начала января в Московской области было зафиксировано 940 обращений по поводу незаконной парковки автомобилей во дворах рядом с контейнерными площадками, это на 54% меньше, чем за прошлый месяц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.