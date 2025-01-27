В Подмосковье резко снизилось число сообщений о незаконной парковке во дворах

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С начала января в Московской области было зафиксировано 940 обращений по поводу незаконной парковки автомобилей во дворах рядом с контейнерными площадками, это на 54% меньше, чем за прошлый месяц, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Обращения по поводу незаконной парковки поступают через раздел «Народный инспектор» приложения «Добродел».
В министерстве также напомнили об основных ошибках при подаче обращения через опцию «Народный инспектор». Сообщение не принимается, если на видео нет номера машины, если снято издалека, из-за чего номер плохо различим, если на видео нет контейнерной площадки, если автомобиль припаркован далеко от ней и если продолжительность видео составляет менее 15 секунд.
Читайте также:
В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах
Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей
Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.
«Народный инспектор» – удобный и быстрый инструмент, который позволяет оштрафовать владельца автомобиля, припаркованного у контейнерной площадки, на газоне или на детской площадке. За 2024 год благодаря системе, вынесено порядка постановлений на сумму более 5 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В министерстве также напомнили об основных ошибках при подаче обращения через опцию «Народный инспектор». Сообщение не принимается, если на видео нет номера машины, если снято издалека, из-за чего номер плохо различим, если на видео нет контейнерной площадки, если автомобиль припаркован далеко от ней и если продолжительность видео составляет менее 15 секунд.
Читайте также:
В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах
Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей
Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.
Лев Каштанов