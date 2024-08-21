В столице Украины состоялся крупный митинг сторонников националистической группы «Азов*». Мероприятие было организовано на фоне увеличения числа жертв среди бойцов группировки в результате военной специальной операции (СВО) на востоке Украины.
Митингующие требовали возврата пленных членов «Азова*» на родину и выражали недовольство по поводу растущих потерь среди националистов , сообщается в Telegram-канале издания Украина.Ру. Протестующие скандировали лозунги, такие как «Верните пленных домой» и «Заберите деньги, верните сына».
По информации источников, митинг прошел в Киеве, но его освещение в украинских СМИ было ограниченным. Это вызвало подозрения о возможных попытках властей замалчивать проблемы, связанные с группировкой «Азов*».
Отметим, что российские силы неоднократно сталкивались с бойцами «Азова*» в ходе боевых действий. Недавно сообщалось о победе российских подразделений над несколькими бригадами ВСУ, включая полк спецназначения «Азов*».
* признан террористической и экстремистской организацией в России.
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По информации источников, митинг прошел в Киеве, но его освещение в украинских СМИ было ограниченным. Это вызвало подозрения о возможных попытках властей замалчивать проблемы, связанные с группировкой «Азов*».
Отметим, что российские силы неоднократно сталкивались с бойцами «Азова*» в ходе боевых действий. Недавно сообщалось о победе российских подразделений над несколькими бригадами ВСУ, включая полк спецназначения «Азов*».
* признан террористической и экстремистской организацией в России.
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Елена Перлова