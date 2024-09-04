Ради авантюры под Курском глава киевского режима Владимир Зеленский принес в жертву насильно мобилизованных украинцев, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях. Таким образом публицист среагировал на ракетный удар ВС РФ по боевикам ВСУ и их технике вблизи украинских Сум.
«Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы», — гласит пост Боуза.Он отметил, что при сегодняшнем ударе Россия ликвидировала 20 единиц техники ВСУ, а также 80 украинских военных.
«Все это невидимо для западных СМИ», — резюмировал Боуз.
Как сообщалось ранее, в приграничном Глухове Сумской области объявили эвакуацию.
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