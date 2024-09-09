«Злость украинцев»: стало известно, что станет финальным ударом для Зеленского

Учительница Ирина Звягина, работавшая в школе села Ворожба Суджанского района Курской области, рассказала, что ее школа разрушена от ударов ВСУ, а большая часть села сгорела после атак дронов. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости. По ее словам, некоторым семьям, которые находятся в ПВР, уже некуда возвращаться.