Провалившаяся атака в Курской области на фоне потерь ВСУ в Донбассе может довести недовольство украинцев до критического значения и стать последним ударом для Владимира Зеленского. К таким выводам пришел бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.
«Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский две предыдущие компании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — написал аналитик.По мнению Инглиша, украинцы все больше начинают винить Зеленского и весь киевский режим в том, что стало с Украиной, а элиты перестают скрывать свое презрение к нему.
«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — резюмировал эксперт.Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск, а группировки ВСУ н находятся под угрозой окружения.
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