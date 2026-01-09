Достижения.рф

Для россиян разработают индивидуальные программы по ЗОЖ

Фото: iStock/RossHelen

В России до 2030 года планируется разработать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) для граждан, которые имеют риски развития заболеваний. Такие программы можно будет получить в специализированных центрах здоровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством РФ.



Центры будут оснащены специализированным оборудованием для проведения обследований и профилактических консультаций граждан с факторами риска развития заболеваний. В ходе этих обследований планируется разрабатывать индивидуальные программы, направленные на поддержание здорового образа жизни.

Ответственность за реализацию этого проекта возложена на Министерство здравоохранения, которое представит отчет о проделанной работе в Министерство труда.

Екатерина Коршунова

