Для россиян разработают индивидуальные программы по ЗОЖ

09 января 2026, 18:56

В России до 2030 года появятся индивидуальные программы по ЗОЖ

Фото: iStock/RossHelen

В России до 2030 года планируется разработать индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) для граждан, которые имеют риски развития заболеваний. Такие программы можно будет получить в специализированных центрах здоровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством РФ.