Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район

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В Курской области региональный оперативный штаб принял решение об эвакуации всего Глушковского района, который граничит с Украиной. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Как и в случае с эвакуацией райцентра Глушково, координировать выезд будут силовики, местные власти и дружинники.
«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», — написал Смирнов.Двумя часами ранее глава региона объявил об эвакуации райцентра Глушково.
Ранее в Курской области эвакуировали жителей Беловского района. Для них подготовили пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь. В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
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