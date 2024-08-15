Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район

В Курской области региональный оперативный штаб принял решение об эвакуации всего Глушковского района, который граничит с Украиной. Об этом сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Как и в случае с эвакуацией райцентра Глушково, координировать выезд будут силовики, местные власти и дружинники.