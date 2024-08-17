ВСУ усыпают минами села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию

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Боевики ВСУ заминировали временно оккупированные ими села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию местным жителям, которых они используют в качестве живого щита. Об этом пишет телеграм-канал Mash. При этом для себя украинские военные оставили безопасные коридоры, по которым планируют сбежать, когда придут ВС РФ, говорится в сообщении.
По данным издания, ВСУ усеяли минами поля, дороги и даже лесные тропинки большинства сел, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что у ж/д станции Глушково они предупредили местных, чтобы те не покидали дома, так как вся округа заминирована.
В публикации указано, что такая практика применялась ВСУ при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковщины, а предназначена она для одного — использования мирных жителей как живого щита.
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