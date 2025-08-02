Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»
Уроженцы Ингушетии Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев** объявлены в федеральный розыск по подозрению в поставке оружия исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Напомним, теракт в Красногорске 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек, более 500 получили ранения. Следствие установило, что теракт был совершен в интересах Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Четверо непосредственных исполнителей были задержаны в Брянской области при попытке бегства к украинской границе.
Считается, Алиев* и Кулаев** (оба из Назрани) организовали передачу оружия исполнителям теракта через тайники. Оба фигуранта внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и разыскиваются МВД по уголовной статье.
«Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев** находятся в розыске», — гласят документы дела в распоряжении ТАСС.
Ранее сообщалось, что участники теракта в «Крокус сити холле» использовали псевдонимы и не знали настоящих имен друг друга. Они применяли сленг с особыми речевыми оборотами в общении друг с другом и обращались к своим соучастникам исключительно по вымышленным именам. Все делалось в целях конспирации, чтобы «обезопасить» свою преступную деятельность.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов
**Внесен в перечень террористов и экстремистов