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В Москве вспыхнула захламленная квартира, в которой находились двое детей

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве двое детей пострадали при пожаре в квартире на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.



Пожар произошёл в захламлённом помещении на последнем этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными.

В результате происшествия пострадали дети трёх и семи лет, которые в момент возгорания находились в квартире. Их госпитализировали с целью оказания необходимой медицинской помощи. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Причины возгорания выясняются, на месте работают специалисты.

Анастасия Чинкова

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