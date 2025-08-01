В Москве вспыхнула захламленная квартира, в которой находились двое детей
В Москве двое детей пострадали при пожаре в квартире на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Пожар произошёл в захламлённом помещении на последнем этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными.
В результате происшествия пострадали дети трёх и семи лет, которые в момент возгорания находились в квартире. Их госпитализировали с целью оказания необходимой медицинской помощи. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.
Причины возгорания выясняются, на месте работают специалисты.
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