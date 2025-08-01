Террористы покинули «Крокус» из-за заклинившего оружия

01 августа 2025, 10:03

У террористов заклинили автоматы, поэтому они не завершили теракт в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Стали известны новые детали расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, произошедшего 22 марта 2024 года. По информации ТАСС, трое из четверых террористов были вооружены автоматами Калашникова, а четвертый нёс рюкзак с боеприпасами.