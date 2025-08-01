Террористы покинули «Крокус» из-за заклинившего оружия
Стали известны новые детали расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, произошедшего 22 марта 2024 года. По информации ТАСС, трое из четверых террористов были вооружены автоматами Калашникова, а четвертый нёс рюкзак с боеприпасами.
Как установило следствие, часть оружия дала осечку в ходе нападения. Заклинившие автоматы стали одной из причин, по которой террористы покинули здание, не завершив запланированное. Один из автоматов позднее был найден брошенным в Брянской области — по данным «Российской газеты», злоумышленники выбросили его по пути к украинской границе.
Напомним, в результате теракта и последовавшего пожара в «Крокусе» погибли 149 человек, более 500 получили ранения. Следствие установило, что теракт был совершен в интересах Украины для дестабилизации политической ситуации в России.
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