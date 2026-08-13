Суд в Казахстане признал сервис для знакомств «Дайвинчик» незаконным
Популярный сервис знакомств «Дайвинчик» запретили на территории Казахстана. Соответствующее решение вынес Алатауский районный суд Алматы по заявлению прокуратуры района. Об этом сообщает Baza.
Главной причиной для запрета стало отсутствие у сервиса механизмов проверки возраста пользователей и связанные с этим риски для несовершеннолетних.
По данным прокуратуры, Telegram-канал «Дайвинчик знакомства» работал без возрастных ограничений, поэтому зарегистрироваться и общаться через него могли в том числе подростки. Ведомство посчитало, что такая система создаёт угрозу безопасности детей.
Дополнительным поводом для разбирательства стало уголовное дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, в апреле 2025 года девушка познакомилась через сервис с человеком, который впоследствии совершил в отношении неё противоправные действия.
Суд постановил признать функционирование ресурса незаконным и запретить его работу в Казахстане. Решение направили уполномоченным государственным органам для исполнения.
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