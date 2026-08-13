Суд в Казахстане признал сервис для знакомств «Дайвинчик» незаконным

13 августа 2026, 16:48

Сервис «Дайвинчик» запретили в Казахстане из-за угрозы подросткам

Фото: Istock / Techa Tungateja

Популярный сервис знакомств «Дайвинчик» запретили на территории Казахстана. Соответствующее решение вынес Алатауский районный суд Алматы по заявлению прокуратуры района. Об этом сообщает Baza.