Россиянам рассказали, когда выгоднее взять отпуск осенью 2026 года

13 августа 2026, 16:33

«Авито Работа»: осенью отпуск выгоднее всего брать в сентябре и октябре

Фото: iStock/sutlafk

Осенью текущего года брать отпуск выгоднее всего в сентябре и октябре. При этом в ноябре можно получить максимально продолжительный отдых при небольшом количестве использованных отпускных дней. Об этом рассказали эксперты «Авито Работы».





Специалисты пояснили, что размер отпускных рассчитывается из заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев. Для сохранения дохода отпуск выгоднее брать в месяцы с большим количеством рабочих дней.





«В сентябре и октябре 2026 года будет по 22 рабочих дня, а в ноябре — 20. Поэтому стоимость одного рабочего дня в ноябре выше, а отпуск в сентябре или октябре позволит меньше потерять в доходе», — приводит Om1 Новосибирск слова экспертов.