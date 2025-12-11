Стали известны личности жертв взрыва в Пермском политехе
Стали известны личности жертв взрыва в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщает портал 59.ru.
По его данным, погибшие — 41-летний мужчина и его восьмилетняя дочь. Россиянин являлся генеральным директором завода «Анкос», который занимается производством задвижек и запорной арматуры. Руководитель отдела продаж отказался комментировать произошедшее с его начальником.
Напомним, трагический инцидент произошел сегодня, 11 декабря, из-за разгерметизации гидродинамического стенда в ходе испытаний. Издание отмечает, что присутствие ребенка при подобных мероприятиях недопустимо.
Также известно о четырех пострадавших, трое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Все они являются сотрудниками одного из местных предприятий и в ВУЗе не работают. В связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело.
