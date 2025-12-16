Студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников

16 декабря 2025, 18:23

Студентка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать аферистам 1,5 млн

Фото: iStock/welcomia

Девушка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать мошенникам родительские сбережения. Об этом информирует полиция Кубани.