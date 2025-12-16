Достижения.рф

Студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников

Студентка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать аферистам 1,5 млн
Фото: iStock/welcomia

Девушка вернулась из Москвы в родной город, чтобы отдать мошенникам родительские сбережения. Об этом информирует полиция Кубани.



Недавно 19-летней студентке одного из столичных вузов позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы доставки. Он попросил девушку назвать код из СМС для получения посылки.

После этого с ней связались лжепредставители Росфинмониторинга и ФСБ. Они сообщили, что студентка якобы спонсировала террористов, и ей грозит уголовное преследование. Чтобы избежать этого, девушка отправилась в Краснодар к своему отцу, который дал ей 1,4 миллиона рублей. Эти деньги россиянка передала курьеру для оформления декларации. Затем аферисты заставили ее пойти в банк, где она перевела на их счет еще 185 тысяч рублей.

Действия девушки привлекли внимание сотрудников банка, которые заподозрили неладное. Благодаря их вмешательству полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

