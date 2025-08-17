Восемь мин нашли около ж/д путей рядом с Крымским мостом
На востоке Крыма около железной дороги нашли противотанковые мины времен ВОВ
Сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасные предметы возле железнодорожных путей на востоке Крыма, рядом с мостом через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, пиротехники вывезли восемь противотанковых мин и один саперный заряд на специализированный полигон, где вскоре уничтожили. Работа специалистов не повлияла на движение поездов.
«Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. Пиротехники обезвредили ВОП в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», — уточнили спасатели.Отмечается, что схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от села Петрово Ленинского района.