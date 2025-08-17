Восемь мин нашли около ж/д путей рядом с Крымским мостом

17 августа 2025, 10:11

На востоке Крыма около железной дороги нашли противотанковые мины времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасные предметы возле железнодорожных путей на востоке Крыма, рядом с мостом через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Так, пиротехники вывезли восемь противотанковых мин и один саперный заряд на специализированный полигон, где вскоре уничтожили. Работа специалистов не повлияла на движение поездов.

«Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. Пиротехники обезвредили ВОП в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», — уточнили спасатели.