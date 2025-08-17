Достижения.рф

Восемь мин нашли около ж/д путей рядом с Крымским мостом

На востоке Крыма около железной дороги нашли противотанковые мины времен ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасные предметы возле железнодорожных путей на востоке Крыма, рядом с мостом через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, пиротехники вывезли восемь противотанковых мин и один саперный заряд на специализированный полигон, где вскоре уничтожили. Работа специалистов не повлияла на движение поездов.

«Работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. Пиротехники обезвредили ВОП в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», — уточнили спасатели.
Отмечается, что схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от села Петрово Ленинского района.
Лидия Пономарева

