Пожар в Майкопе: подробности

12 августа 2025, 22:07

Пожар в Майкопе, горит кровля и мансарда многоэтажки

Фото: istockphoto/grafoto

В центре Майкопа загорелась мансарда и кровля жилого дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.