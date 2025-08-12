Пожар в Майкопе: подробности
В центре Майкопа загорелась мансарда и кровля жилого дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
По их данным, сообщение о пожаре по адресу: ул. Депутатская, 25 поступило в 19:04 мск. К месту немедленно выехали силы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона; по прибытии наблюдалось открытое горение мансардного помещения и кровли. Погибших и травмированных не зафиксировано.
Позже спасатели уточнили, что из подъезда эвакуированы 25 человек. На месте работают около 30 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, прибывший на место с представителями экстренных служб и городских властей, сообщил, что подготовлены пункты временного размещения на случай необходимости.
Площадь пожара уточняется.
