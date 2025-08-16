В Подмосковье загорелся мусор на площади около 2000 кв. м
В Ленинском городском округе Московской области загорелась свалка мусора на площади около двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Возгорание произошло на 26-м километре Каширского шоссе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Для ликвидации пожара были привлечены 30 спасателей и семь единиц специализированной техники. Пожарные вели работы по локализации и тушению огня, чтобы не допустить его распространения на прилегающие территории.
По предварительной информации, все находившиеся поблизости люди были своевременно эвакуированы и не получили травм.
Причины возникновения возгорания устанавливаются, ведётся проверка. Местные власти и службы пожаротушения призывают жителей соблюдать меры предосторожности и не допускать несанкционированных свалок, которые могут стать источником опасных пожаров.
