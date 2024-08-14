«Окопный РЭБ», роботы и БПЛА: Белоусов оценил разработки для фронта

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Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме «Армия-2024» показали военные разработки небольших гражданских предприятий и инициативных россиян, которые поставляются на передовую. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На площадке «Народного ОПК», который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта», — говорится в сообщении.Среди представленных устройств был обширный перечень различных FPV-дронов и программ для обучения их операторов, «окопный РЭБ», удаленные мобильные платформы для управления стрелковым оружием и ПТРК, отмечают в министерстве.
К тому же глава МО РФ оценил и более крупные разработки, среди которых — робототехнические комплексы, опробованные в зоне СВО, ударные и разведывательные БПЛА, средства ПВО различной дальности.
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