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«Окопный РЭБ», роботы и БПЛА: Белоусов оценил разработки для фронта

Белоусову показали военные разработки небольших предприятий на форуме «Армия»
14 августа 2024, 01:41

Видео: Минобороны России

Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме «Армия-2024» показали военные разработки небольших гражданских предприятий и инициативных россиян, которые поставляются на передовую. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На площадке «Народного ОПК», который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта», — говорится в сообщении.
Среди представленных устройств был обширный перечень различных FPV-дронов и программ для обучения их операторов, «окопный РЭБ», удаленные мобильные платформы для управления стрелковым оружием и ПТРК, отмечают в министерстве.



К тому же глава МО РФ оценил и более крупные разработки, среди которых — робототехнические комплексы, опробованные в зоне СВО, ударные и разведывательные БПЛА, средства ПВО различной дальности.

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Медовый Спас 14 августа: чего не нужно делать, чтобы не разориться
Православные верующие отмечают Медовый Спас 14 августа
14 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Yana Tatevosian

14 августа 2024 года отмечают Медовый Спас — праздник, открывающий двухнедельный Успенский пост. Православные также вспоминают три великие святыни — Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В старину в связи с этими событиями существовало много разных примет, поверий и запретов. Предки всегда знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях празднования Медового Спаса, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Медовый Спас: история праздника

Фото: iStock/Alter_photo

Медовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.

Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.

Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.

Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.

Что можно делать на Медовый Спас

Фото: iStock/Konoplytska

Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.

С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».

В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.

В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.

В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.

Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:
  • нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — начинался Успенский пост;
  • категорически запрещалось убивать пчел, иначе не избежать разорения и тяжелых болезней;
  • отказывались от шумных застолий;
  • запрещалось ругаться с родными и близкими, иначе грозили конфликтом с ними до глубоких седин;
  • не рекомендовалось много работать, чтобы надолго не лишиться сил, но при этом на пасеке и в огороде трудиться можно;
  • откладывали уборку и посвящали день наведению порядка в душе и сердце;
  • не разрешали шуметь, хвастаться и пускать слухи, чтобы самому не стать героем грязных сплетен.

Народные приметы о погоде на Медовый Спас

Фото: iStock/yanikap

На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
  • сильный ветер в этот день говорил о снежной зиме;
  • если розы отцвели — грядущие ночи будут холодными;
  • проливной дождь связывали с отсутствием лесных пожаров до конца года;
  • если вся рябина созрела — осень будет дождливой;
  • солнечная и ясная погода на Медовый Спас — добрый знак, обещающий богатый урожай и теплый сентябрь;
  • обильная роса до полудня — жди дожди чередующиеся через день;
  • перелетные птицы уходят на юг — наступило время холодных ночей;
  • густой туман над водоемами — остаток августа будет теплым.

Именины 14 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:
  • Александр;
  • Дмитрий;
  • Тимофей;
  • Федор;
  • София.

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Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за рубежом
13 августа 2024, 22:52

Фото: iStock/anyaberkut

Украинцам, которые не встали на воинский учет или не обновили свои данные, будут отказывать в получении водительских прав за рубежом. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение кабмина. Такие граждане также не смогут получать свидетельство о регистрации транспортного средства, указано в сообщении.
«Если в реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства», — пишет издание.
Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщал, что киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.
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#водители
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Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли
13 августа 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетные семьи в Подмосковье теперь могут оформить выплату взамен земельного участка в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В весеннюю сессию региональные парламентарии приняли закон об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты, которую многодетные семьи Московской области могут получить вместо земельного участка.
«Президент не раз подчёркивал, что поддержка семей с детьми должна быть в центре наших приоритетов, тем более в Год семьи. Стремимся сделать жизнь многодетных семей более комфортной, предоставляя им выбор – вместо земельного участка получить финансовую поддержку, которая поможет решить насущные вопросы», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учёте на бесплатное предоставление земельных участков в Московской области. Оформить выплату можно на портале.

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#госуслуги
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В Московской области с начала лета привели в порядок более 250 урн
13 августа 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье по заявкам жителей с 1 июня покрасили и отремонтировали свыше 250 урн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что урны делятся на два типа – придомовые и городские. Первые устанавливают у жилых домов, и за их содержание отвечают обслуживающие организации. Вторые расположены на тротуарах, в пешеходных зонах и у остановок общественного транспорта. Их уборкой занимаются сотрудники предприятий благоустройства. ​
«Если урна стоит во дворе многоквартирного дома, жители могут обратиться с просьбой об очистке, ремонте или установке дополнительных урн в обслуживающую дом управляющую компанию. Её сотрудники обязаны незамедлительно устранить дефекты и убрать мусор. Если урна расположена на городской территории, звонить нужно в администрацию округа или отдел городского хозяйства», – пояснили в Минчистоты.
Если ответственные службы не реагируют на запросы, можно отправить обращение инспекторам министерства. Адреса и контакты указаны на его сайте.

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Льготным проездом в Московском регионе пользуются более 2,5 млн. жителей
13 августа 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Льготный проезд по Подмосковью и Москве сегодня предусмотрен для более чем 2,5 млн. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Льготой пользуются более 2,5 млн наших жителей. «Социальную карту» могут оформить, в том числе инвалиды, многодетные семьи, ветераны, а с прошлого года – и дети-сироты. С ней они могут бесплатно ездить на общественном транспорте в Подмосковье и Москве. Наши регионы тесно связаны, поэтому и была достигнута такая важная договорённость. Для жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, это заметная экономия. Поэтому подобная транспортная льгота – одна из самых востребованных», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что при проезде на пригородных поездах все пассажиры-льготники обязаны оформить билет в кассе или билетном автомате, даже если стоимость билета – нулевая.

Все категории граждан, которые могут пользоваться бесплатным проездом в Московской области, перечислены по ссылке.

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#москва
#московская область
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Жителям Подмосковья посоветовали заранее готовиться к сезону печей и каминов
13 августа 2024, 22:12

Фото: iStock / Bastian Weltjen

Работники Мособлпожспаса советуют жителям Подмосковья начать готовиться к отопительному сезону заранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Скоро наступит время печей и каминов. Как говорится, готовь сани летом. Нужно встретить приближающуюся осень во всеоружии. Уже сейчас можно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, очистить от сажи и нагара; побелить дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Это позволит своевременно обнаружить прогары и трещины, оперативно устранить неисправности», – рекомендовали спасатели.
В ведомстве также напомнили, что противопожарные разделки и отступки не должны иметь прогаров и повреждений. Возле топочного отверстия должен быть предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м. А печная дверца должна плотно закрываться.

Для ремонта и для очистки печей Мособлпожспас рекомендовал приглашать квалифицированных специалистов.

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#отопление
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В Красногорске построили образовательный комплекс из школы и детсада
13 августа 2024, 21:48

Фото: пресс-служба Минстроя МО

В городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию воспитательно-образовательный комплекс «Полёт». Торжественное открытие образовательного учреждения намечено на 2 сентября, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.
Воспитательно-образовательный комплекс со школьным и дошкольным отделениями построили в микрорайоне Павшинская Пойма на средства инфраструктурных бюджетных кредитов.
«Его создали всего за полтора года. В здание площадью почти 25 тыс. кв. м. уже в сентябре придут первые ученики и воспитанники. Этот объект станет самым большим учебным заведением в округе. В его состав войдут средняя общеобразовательная школа на 1,5 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников», – рассказали в ведомстве.
В блоке для дошкольников разместились групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. Для малышей предусмотрена отдельная площадка с песочницами, качелями и игровыми комплексами.

В четырёхэтажном здании разместились учебные кабинеты, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, библиотека и столовая с пищеблоком. Для школьных постановок и праздничных мероприятий оборудован современный актовый зал. Также в здании расположены кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной.

Как отметили в министерстве, в Павшинской Пойме живут более 5,2 тыс. детей. При этом три местных образовательных учреждения рассчитаны на 2,7 тыс. мест. Новый комплекс снизит нагрузку на детсады и школы.

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#образование
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#детские сады
#подмосковье
#московская область
#красногорск
#строительство
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На подмосковную горячую линию для жителей Курской области поступило 500 звонков
13 августа 2024, 20:56

Фото: iStock / Blue Planet Studio

Операторы круглосуточной горячей линии для пострадавших из Курской области и их родственников уже приняли около 500 звонков. Линию запустили в Московской области в минувшие выходные, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«За двое суток на горячей линии приняли порядка 500 звонков. Чаще всего обращаются за помощью в получении выплаты 10 тыс. рублей, которую анонсировал президент. Наши операторы работают круглосуточно и помогают найти близких в пунктах временного размещения, оказывают психологическую помощь. Часто звонят неравнодушные жители, которые хотят помочь», – отметила Болатаева.
Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, куряне также могут получить по подмосковной горячей линии информацию о размещении и эвакуации, уточнить номера телефонов оперативных служб в Курске.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Получить консультацию можно по короткому номеру 122, добавочный 6, далее 1, если звонок из Московской области. Из региона можно позвонить по номеру 7 (800) 550-50-30.

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#эвакуация
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Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области
13 августа 2024, 20:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области уже приняли 860 жителей подвергшейся атакам ВСУ Курской области, большинство из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, по поручению которого в Курск отправили автобусы для доставки людей в пункты временного размещения.
«Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то приехал к нам вместе с мамами», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, ещё более 60 малышей до четырёх лет эвакуировали из местного Дома ребёнка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а в Егорьевский «Добрый дом» – 48 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

Автобусы сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области. Во вторник утром 103 ребёнка с сопровождающими доставили в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Ещё 34 приехали в семейный центр помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне. А 17 мам с 25 детьми приняли в ступинском пансионате «Сосновый бор».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребят и сопровождающих, ранее прибывших в Подмосковье, разместили в пунктах временного пребывания. Они расположены в оздоровительных лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Родник» в Пушкине, «Мечта» в Подольске, а также в пансионате «Сосновый бор» в Ступине.

Для всех эвакуированных организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам и за психологической помощью.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#курская область
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#спецоперация
#эвакуация
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