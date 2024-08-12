Белоусов озвучил условия для успеха РФ в вооруженном противостоянии с Западом

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Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха РФ в вооруженном противостоянии с коллективным Западом. Об этом он говорил на церемонии открытия форума «Армия-2024».
«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием», — заявил Белоусов.
Вторым условием, по его словам, является применение новых тактик при ведении боевых действий с использованием беспилотников и роботов.
Третье условие для успешного завершения конфликта – это «создание качественной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект».
И четвертым условием Белоусов назвал регулярное совершенствование подготовки военных кадров, в особенности командного состава.
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