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Белоусов озвучил условия для успеха РФ в вооруженном противостоянии с Западом

12 августа 2024, 12:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха РФ в вооруженном противостоянии с коллективным Западом. Об этом он говорил на церемонии открытия форума «Армия-2024».
«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего, высокоточным оружием», — заявил Белоусов.

Вторым условием, по его словам, является применение новых тактик при ведении боевых действий с использованием беспилотников и роботов.



Третье условие для успешного завершения конфликта – это «создание качественной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект».

И четвертым условием Белоусов назвал регулярное совершенствование подготовки военных кадров, в особенности командного состава.

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#искусственный интеллект
#сво
#минобороны
Началась эвакуация жителей Беловского района Курской области
Смирнов: решено эвакуировать жителей Беловского района Курской области
12 августа 2024, 12:26

Фото: iStock/N-sky

Региональный оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.
Отмечается, что он поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительные автобусы для эвакуации граждан.

В настоящее время главой администрации района и главами сельских населённых пунктов по поручению Смирнова проводится информирование людей о возможности покинуть опасный район.

Врио Курской области подчеркнул, что эвакуировать граждан помогут дружинники курского центра «Патриот».

Для эвакуированных уже подготовлены пункты временного размещения, в которых им окажут всю необходимую помощь.

В заключение Смирнов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

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#граница
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Власти Беловского района Курской области призвали местных жителей эвакуироваться
12 августа 2024, 11:59

Фото: iStock/N-sky

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей покинуть территорию из-за напряженной обстановки.
«Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал он в своем Telegram-канале.

В субботу, 10 августа, в Сети появилась информация о том, что ВСУ якобы прорвали оборону ВС РФ и зашли в слободу Белая в Беловском районе. Позже местные власти опровергли данную информацию. Однако врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла ДРГ ВСУ, однако тогда российским военным удалось ситуацию стабилизировать.

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Обстановка в Курской области и заход ВС РФ в Торецк: последние новости СВО
Военкор Лисицын: ВС РФ вошли в Торецк
12 августа 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На сегодняшний день обстановка в Курской области продолжает оставаться напряженной, но контролируемой, также ранним утром ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, тем временем российские бойцы зашли в Торецк и выбивают ВСУ из Нью-Йорка.
Последние новости с основных направлений спецоперации, Курской и Белгородской областей приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Продвижение боевиков в Курской области удалось остановить с прибытием резервов ВС, но ситуация здесь остается по-прежнему напряженной. ВСУ еще создают вдоль линии границы очаги напряжения. Тем временем российская авиация активно работает по тылу противника и путям подвоза резервов, чтобы окончательно обрубить логистику ВСУ. Однако украинских резервов еще хватает, чтобы поддерживать свое нахождение в регионе.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей покинуть район.

«Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с.Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал он в своем Telegram-канале.

Враг не оставляет попыток атаковать Коренево и Мартыновку, из которой ранее был выбит, однако здесь вражеские ДРГ активно уничтожаются.
Сейчас основной задачей российских сил на Курском направлении является не дать боевикам закрепиться и перегруппироваться. Украинцы пытаются подтягивать все новые резервы, а российские войска блокируют переброску на подходе.

Белгородская область


Ранним утром 12 августа ДРГ ВСУ атаковала МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Для этого противник пустил в ход танки, несколько БТР и малые штурмовые группы. Российские пограничники совместно с ВС РФ дали бой. Противник на территорию региона не зашел и вынужден был откатиться обратно, понеся потери в личном составе и технике.

Губернатор региона Вячеслав Гладков косвенно признал бои, сообщив, что враг проявляет активность на границе, начинается вывоз людей из Краснояружского района Белгородской области.

Покровское направление


Здесь нашим бойцам удалось выбить противника из Желанного, где у ВСУ был мощный укрепрайон, сейчас идет зачистка населенного пункта.
В настоящее время российские силы продолжают расширять зону контроля в районе недавно освобожденной Сергеевки, а также зачистили западные окраины Ивановки.

Торецкое направление


ВС РФ успешно продвигаются в районе Нью-Йорка. Здесь нашим парням удалось зачистить северно-западные окраины поселка. По последним данным, части ВСУ бежали из последнего российского полукотла в этом населенном пункте, бросив огромную территорию.

Также зафиксированы успехи в северо-восточной части Дружбы. Там российские бойцы идут вперед вдоль улицы Садовой.

Кроме того, сообщается, что наши войска зашли в городскую черту Торецка и ведут там тяжелые бои. Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Торецке и сообщает, что российские силы приступили к штурму города. Ранее оттуда была переброшена одна бригада ВСУ в Курскую область.

«Российская армия зашла в городскую черту Торецка в первый жилой квартал и продвигается вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии. По информации от нашей разведки, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область. То есть враг открыто показал свои приоритеты», — написал военкор Евгений Лисицын.

Кураховское направление


Здесь российские бойцы смогли перерезать еще один участок трассы Угледар-Константиновка и продвинуться по направлению к Водяному на расстояние около двух километров.

В Красногоровке наши парни теснят ВСУ на северно-западной окраине города. После завершения боев на последних улицах, нашим бойцам предстоит освободить соседний с окраиной колхоз им. Ленина. При этом военкор Юрий Котенок пишет, что из Красногоровки ВС РФ сняли некоторые прикомандированные подразделения и отправили на спасение ситуации в Курской области.

Часовоярское направление


В Часов Яре бойцы ВС РФ закрепляются западнее канала Северский Донец-Донбасс. ВСУ ведут огонь из артиллерии и массово атакуют дронами, однако российские силы стараются создать плацдарм для развития дальнейшего наступления.

Харьковское направление


Продолжаются тяжелые бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются проводить контратаки малыми группами, но без успеха.
При этом украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ заводят в Волчанск новые штурмовые группы.

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#угледар
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На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне на станции после атаки ВСУ
Яшина: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ находится в норме
12 августа 2024, 10:58

Фото: iStock/Wlad74

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «‎Россия 24» заявила, что радиационный фон на Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после атаки Вооруженных сил Украины находится в норме.
По ее словам, сейчас оснований для волнения населения нет. Однако она подчеркнула, что гарантией безопасности станции является прекращение военных действий в зоне её расположения.

«Ни одна станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие», — пояснила Яшина.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что атаку на стацию поддерживают правительства США, ЕС и НАТО.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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#всу
#заэс
#удар
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Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область
Военный эксперт Иванников объяснил, почему ВСУ атаковали именно Курскую область
12 августа 2024, 10:43

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Александр Иванников заявил, что Сумская область хуже других регионов поддерживает режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Именно поэтому свои атаки на регион киевское командование решило провести с территории Сум. Об этом информирует «‎Аргументы и Факты».
Если Россия после этого создаст там буферную зону безопасности, Сумы будет не жалко, пояснил он. По его словам, Киев совершает очередное преступление против своего народа. Боевики размещают в Сумской области военную технику, личный состав, ремонтные базы, подвергая местных серьезной опасности и вынуждают их покидать свое единственное жилье.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака ВСУ на территорию России не имеет перспектив. Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат.

В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#атака
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В Британии рассказали о решающей роли Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область
Sunday Times: Зеленский оказывал давление на генералов ради наступления на Курск
12 августа 2024, 10:31

Роль украинского лидера Владимира Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область была решающей, так как он оказывал постоянное давление на генералов. Об этом в статье для Sunday Times написал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.
По словам Кларка, ключевое участие Зеленского в летнем контрнаступлении далеко не секрет на Украине. Уточняется, что командующие ВСУ колебались из-за проблем с военными и ресурсами.

Эксперт добавил, что решение о наступлении на Курскую область стало самым рискованным для Зеленского за все время противостояния. Эта атака не переломит ход конфликта и является нерациональным способом использования военных ресурсов, заключил Кларк.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#эксперт
#всу
#атака
#вс рф
#курская область
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Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
Военкор Коц сообщил о попытке ВСУ атаковать погранпереход «Колотиловка»
12 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинским войскам, активизировавшимся на границе Белгородской области, не удалось проникнуть вглубь территории России, однако они предпринимают попытки атаки погранперехода «Колотиловка». Об этом написал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
На данным момент Минобороны России не давало официальных комментариев по этому поводу.

По словам военкора, в настоящее время украинские военные атакуют погранпереход «Колотиловка» в Краснояружском районе области. Местные власти уже объявили эвакуацию мирного населения.

Коц уточнил, что ВСУ используют танки и бронемашины, также на границе сосредоточена пехота. Бойцы ВС РФ приняли бой и успешно защищают границу, не пропуская украинские войска на российскую территорию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на границе Краснояружского района фиксируется активность ВСУ. В связи с растущей угрозой было принято решение переместить местных жителей в более безопасные районы области.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#граница
#сво
#атака
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«Не дают эффекта»: генерал Гурулёв раскритиковал линию обороны в Курской области
Депутат ГД Гурулёв раскритиковал линию обороны после посещения Курской области
12 августа 2024, 10:17

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв после посещения Курской области раскритиковал возведённую там линию обороны. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой депутат опубликовал в своём Telegram-канале.
Гурулёв подчеркнул, что посетил российский регион в среду, 7 августа, – на следующий день после захода туда бойцов ВСУ. Целью поездки, по его словам, было «забрать оттуда стариков».

Генерал-лейтенант заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.

Также он добавил, что в Курской области не могли не знать о скоплении украинских военных в приграничной зоне. В связи с этим он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия границы всем необходимым.

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ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

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#курская область
#сво
#вс рф
#военные
#граница
#оборона
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Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком
12 августа 2024, 10:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Торецком (Дзержинском) и поселком Нью-Йорк (Новгородское). Об этом сообщил в эфире «Соловьев Life» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский отметил, что вражеская группировка находится под постоянным огневым контролем на данном участке. По его словам, по всей линии фронта в ДНР у ВС России есть существенные успехи.

Кимаковский выделил покровское направление, в особенности районы поселка Гродовка и города Новогродовка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вс рф
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