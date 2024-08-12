Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку

Фото: сайт Кремля
Главы минобороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсудили текущую военно-политическую обстановку. Об этом пишет Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь».
«Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку», — указано в сообщении.
Отмечается, что встреча состоялась сразу после церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».
Ранее сообщалось, что на церемонии открытия форума «Армия-2024» Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха Российской Федерации в вооруженном противостоянии с коллективным Западом. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением, а второе — применение новых тактик при ведении боевых действий с использованием роботов и беспилотников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова