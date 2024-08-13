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Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Руководители обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере, указано в сообщении.
«Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро», — отмечается в материале.МО РФ сообщает, что Белоусов обсудил с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.
Также Россия и Лаос подписали новое соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что сразу после открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялась встреча глав Минобороны России и Белоруссии Андрея Белоусова и Виктора Хренина. Министры предметно обсудили сложившуюся военно-политическую обстановку.
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