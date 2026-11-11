Окрошка на кефире не прошла ГОСТ традиционной русской кухни

11 ноября 2026, 18:03

Росстандарт утвердил ГОСТ для 130 блюд русской кухни

Фото: Istock/Максим Крысанов

Росстандарт утвердил ГОСТ для 130 блюд русской кухни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.