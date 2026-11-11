Окрошка на кефире не прошла ГОСТ традиционной русской кухни
Росстандарт утвердил ГОСТ для 130 блюд русской кухни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По новым правилам окрошку готовят только на кислом хлебном квасе — кефир и другие кисломолочные продукты как заправку стандарт не допускает. Блюда по-московски нельзя запекать с майонезом — вместо него предусмотрели сметанный соус.
В перечень вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка, калёные яйца и два варианта оливье — исторический и современный. Отдельные рецепты стандарт предусмотрел для колобка и горохового киселя. Для каждого блюда документ прописывает ингредиенты, способы приготовления и подачи.
ГОСТ носит добровольный характер: готовить окрошку на кефире никто не запрещает, но заведения, которые заявляют о соответствии стандарту, должны соблюдать его требования. Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года, применять его можно досрочно.
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