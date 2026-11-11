Россиян предупредили о «романтическом» мошенничестве

11 ноября 2026, 17:59

Доцент Щербаченко: схема «фальшивое свидание» стала лидирующей у аферистов

Фото: Istock/Urupong

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что злоумышленники выдают себя за девушек и приглашают мужчин на свидания.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что преступники вынуждают жертву перейти на фишинговый ресурс якобы для оплаты билетов.

«Сегодня особую нишу заняло «романтическое» мошенничество. Лидирует схема «фальшивое свидание». После недолгого общения «девушка» предлагает сходить в театр или на квест, присылая ссылку на «сайт» для покупки билета — на деле фишинговый ресурс, где жертва вводит данные своей карты», — пояснил доцент.