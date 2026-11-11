Россиянам объяснили, как не оказаться в тюрьме за донаты и подписки

11 ноября 2026, 17:12

Адвокат Сулим: перед отправкой доната важно проверить компанию через сайт Минюста

Фото: iStock/Михаил Руденко

Перед отправкой доната необходимо убедиться, что компания-получатель не входит в перечень нежелательных организаций, опубликованный на сайте Минюста. Как заявила NEWS.ru адвокат Ольга Сулим, денежные переводы, не соответствующие законодательным требованиям, могут повлечь за собой уголовную ответственность.