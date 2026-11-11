Россиянам объяснили, как не оказаться в тюрьме за донаты и подписки
Перед отправкой доната необходимо убедиться, что компания-получатель не входит в перечень нежелательных организаций, опубликованный на сайте Минюста. Как заявила NEWS.ru адвокат Ольга Сулим, денежные переводы, не соответствующие законодательным требованиям, могут повлечь за собой уголовную ответственность.
По словам эксперта, для многих людей перевести деньги на сбор, поддержать понравившееся издание или оформить подписку на проект с зарубежной платформы — привычные действия, которые занимают минуту. Однако если получателем окажется организация, признанная в России нежелательной, такая операция может стать основанием для уголовного дела.
Сулим рекомендовала найти точное название компании, которая собирает деньги, и всех связанных с ней проектов, а затем сверить его с перечнем на официальном сайте Минюста. Она также обратила внимание на юридическое лицо, указанное на странице сбора или в реквизитах платежа: нередко оно не совпадает с публичным названием проекта.
Адвокат подчеркнула, что для назначения наказания следствию необходимо установить факт осведомленности человека о деятельности получателя и цели перевода денежных средств. По ее словам, переписка, подписки и публикации в социальных сетях нередко служат подтверждением того, что лицо осознавало, кого поддерживает.
Санкция предусматривает обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 10 лет. При этом в примечании к ст. 284.1 УК РФ предусмотрено освобождение от ответственности для лица, которое впервые совершило преступление и добровольно прекратило участие в деятельности организации. В связи с этим Сулим посоветовала тем, кто узнал, что уже переводил деньги нежелательной организации, прекратить любые платежи и подписки и сразу обратиться к адвокату, не оценивая риски и не давая объяснения самостоятельно.
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