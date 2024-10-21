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Оксана Ероханова возглавила Сергиево-Посадский городской округ

21 октября 2024, 18:47
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского г. о.

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Оксану Ероханову избрали главой Сергиево-Посадского городского округа. Такое решение принято на очередном заседании Совета депутатов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Конкурс был объявлен 27 сентября. На заседании рассмотрели три кандидатуры: врип главы округа Оксаны Ерохановой, начальника территориального управления Пересвет Андрея Булкина и начальника территориального управления Краснозаводск Елены Савенковой. Кандидаты выступили перед депутатами с программными речами», – говорится в сообщении.
За Ероханову проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов. Новая глава произнесла присягу и подписала постановлении о вступлении в должность.



Глава городского округа избрана на пять лет.

Ранее сообщалось, что Ероханова с 2014 года занимала должность начальника отдела по профилактике экстремизма, терроризма и защиты гостайны управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, руководила региональным мусорным оператором, работала на других постах.

В августе Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Его обвиняют во взяточничестве.

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#московская область
#голосование
Депутат Нилов объяснил необходимость продления и расширения дачной амнистии
21 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/egorodet

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов заявил о необходимости продления и расширения дачной амнистии в России, так как такая мера очень востребована для граждан страны.
«Амнистия неоднократно продлевалась, и граждане это позитивно воспринимают, учитывая то, что бывают разные жизненные ситуации, особенно в это непростое время, когда такая тревожность, такой уровень социальной напряженности. Это очень востребовано», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

А адвокат Камиль Бабасов добавил, что дачная амнистия полезна и выгодна как гражданам, так и самому государству.

«Дачная амнистия — взаимовыгодный для государства и гражданина способ приведения в порядок земельно-правовых отношений. Государству оформление земельных и имущественных прав гражданина позволит увеличить собираемость налогов, а гражданину эта амнистия позволит в упрощённом порядке оформить свои права на землю и объекты недвижимости на ней», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бабасов.

Ранее сообщалось, что около 8,9 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первые девять месяцев текущего года.

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#закон
#россия
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В подмосковных домах отремонтировали 7,3 тыс. козырьков и крылец подъездов
21 октября 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья с начала года отремонтировали более 7,3 тыс. выступающих конструкций входных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ремонт козырьков и крылец подъездов проводили по заявкам жителе. Содержание общедомового имущества собственников в надлежащем состояние – обязанность организаций коммунальной сферы. Ремонты крылец, ступеней и козырьков – работа УК. Перечисленные элементы имеют прямое отношение к безопасности людей, и упущения в содержании этих конструкций недопустимы», – отметили в пресс-службе.
В министерстве подчеркнули, что все ремонтные работы в МКД проходили под надзором инспекторского состава ведомства. Среди самых частых неисправностей, которые устранили специалисты, – повреждение цементных стяжек; разрушение ступеней крылец; дефекты покрасочного слоя и штукатурки.

Жителям региона напомнили, что для решения жилищно-коммунальных проблем можно оставить заявку по номеру 122*4. После отработки заявки искусственный интеллект сделает обратный звонок и получит подтверждение решения проблемы.

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#подмосковье
#московская область
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Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой
21 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/yulenochekk

В Москве перед зимним периодом промыли более 1,1 тыс. памятников. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Работы выполняются только при плюсовой температуре», — рассказал Бирюков.

Он уточнили, что каждый памятник промывают, используя специальные технологии, исходя из материала объекта и его общего состояния.

Кроме того, по его словам, памятники моют раз в месяц в период с апреля по октябрь. Однако объект сильно загрязнено, то его моют каждые две недели.

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#памятники
#технологии
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Роскосмос обнаружил неопознанные объекты около отключившегося спутника Intelsat
21 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/3DSculptor

Автоматизированная система зафиксировала порядка 20 неопознанных космических объектов около спутника Intelsat, который вышел из строя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Отмечается, что объекты были обнаружены накануне плоскости орбиты Intelsat-33e. В настоящее время специалисты уточняют параметры их орбит и уточняют координаты их расположения.

В госкорпорации подчеркнули, что зафиксировали объекты 20 октября. По подсчётам представителей Роскосмоса, их образование произошло 19 октября текущего года.

В корпорации добавили, что близко к точке стояния спутника располагаются российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л».

Напомним, что спутник Intelsat-33e запустили из Гвианского космического центра ракетой-носителем Ariane-5 25 августа 2016 года. Его использовали для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Среднем Востоке, Африке, Азии и Австралии.

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#вещание
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Подмосковная тыква взяла гран-при Международного соревнования гигантских овощей
21 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Тыква из Подмосковья массой более 210 кг завоевала гран-при Международного соревнования гигантских овощей «Тыквы Батл – АгроРекорд 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковный овощ первенствовал в специальной номинации. Его вырастила на своем участке жительница Можайского городского округа Наталья Смирнова. Вес тыквы превышает 210 кг. Она стала самой большой и тяжёлой среди других представителей региона, участвовавших в конкурсе», – отметили в министерстве.
Как рассказала хозяйка, она вырастила тыкву-гигант, которую назвала «Валун», из семени, используя только органические удобрения.

Огородница использует семена тыквы для продажи. Вырученные средства планирует пожертвовать на благотворительную акцию «Доброе дело», в рамках которой оказывается помощь участникам спецоперации, жителям новых регионов, Курской и Белгородской областей. Акция организована при поддержке губернатора Московской области.

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#московская область
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«Будет размножаться»: Стало известно, как навсегда избавиться от плесени в квартире
Экоэксперт Калинин: чтобы избавиться от плесени навсегда, нужно убрать ее верхний слой
21 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/Heiko Küverling

В осеннюю пору в многоквартирных домах часто замечается плесень и грибок. Они опасны тем, что, накапливаясь в помещении, приводят к ухудшению общего состояния здоровья и становятся причиной различных заболеваний дыхательных путей, в том числе и астмы.
Руководитель проекта Экологическая клиника EСOconnect Иван Калинин в беседе с «Радио 1» сообщил, что очень важно выявить причины появления плесени, чтобы избавиться от нее безвозвратно.

«Это проблема особенно часто встречается у первого и последнего этажей, где идет взаимодействие с крышей и подвалом здания. Встречается еще плесень в швах здания, микротрещинах, которые люди замечают спустя время. То есть там, где происходит разница температур, что провоцирует повышение влажности. Тогда может завестись грибок, который будет размножаться», — объяснил эксперт.

По его словам, самое распространенное место для плесени в квартире — ванная комната, где накапливается влага.

«Там может быть на полке, где стоят баночки с гелями и шампунями, может быть на самой плитке. Первая причина — плохая вентиляция. Когда человек принимает ванну и душ, нужна хорошая вентиляция, чтобы влага не успела накапливаться, чтобы помещение быстро сохло», — сказал специалист.

Иван Калинин добавил, что если плесень уже завелась, то нужно первым делом проверить вентиляцию, далее — снять верхний слой плесени, а потом уже обрабатывать специальными средствами.

«Победить плесень навсегда можно, но все зависит от масштаба. При обработке советую обратить внимание на современные средства, например, на синергическую биоцидную смесь. Но нужно помнить, что это химия, и необходимо использовать средства защиты. Если же масштаб проблемы большой, то лучше обратиться к специалистам», — завершил собеседник.

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В Подмосковье упростили получение социальных услуг на дому и в полустационаре
21 октября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жителям Московской области теперь не нужно самим подавать заявления в социальные госучреждения, чтобы заключить договор на обслуживание на дому и в полустационаре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Раньше необходимо было подавать заявление на признание нуждающимся в социальном обслуживании, а после подтверждения снова оформлять заявку на заключение договора. Сейчас требуется только заключить договор в рамках одной заявки на признание нуждающимся.
«Больше не нужны два заявления, чтобы получить социальную помощь дома. Эту проблему изложили на встречах жители. Они просили упросить процесс. Важно, что мамам с особенными детьми тоже больше не нужно тратить время на волокиту. Социальными услугами и реабилитацией как дома, так и в наших центрах, ежегодно пользуются более 25 тыс. жителей», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в ведомстве, социальное обслуживание на дому и в полустационаре включает комплекс таких мер, как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и социально-трудовые услуги. Помощь могут получить жители старшего возраста, инвалиды и дети с инвалидностью.

Договор на получение услуг у желаемого поставщика будет приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг, если житель нуждается в таких услугах.

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Стали известны самые востребованные специалисты в России
Исследование: В России наблюдается нехватка рабочих кадров
21 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/AnnaStills

Опрос центра «Профессии будущего» и соцсети для бизнеса TenChat показал, что в России наблюдается существенный дефицит рабочих специалистов.
«Результаты опроса показали, что 64% работодателей сталкиваются с нехваткой кадров. Сильнее всего дефицит ощущается среди представителей рабочих специальностей, об этом заявили 24% работодателей. Востребованы токари, сварщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов», — приводят «Известия» результаты исследования.

Также весьма востребованными являются административный персонал, специалисты по продажам, работники сферы IT.

Тем временем в Кузбассе нуждаются в поварах, пекарях и кондитерах. Это показало исследование сервиса hh.ru.

«За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самостоятельно ищут себе замену при увольнении с работы лишь 17% россиян.

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Кондитерская фабрика «Машины сладости» запустила новую линию по изготовлению конфет
21 октября 2024, 17:30

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Компания «Машины сладости» запустила новую линию по производству конфет «Машуля» в Егорьевске, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Кроме того, компания планирует начать второй этап развития — увеличение мощности благодаря строительству ещё одного производственного здания на соседнем участке земли. Новый корпус планируется построить в четвёртом квартале 2025 года,

«В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около 7 тысяч тонн газированных напитков», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет производить суфле и нугу с мягкой карамелью по собственным уникальным рецептам, а также мороженое и газированные напитки.

«В связи с уходом международных компаний с российского рынка, мы решили переориентировать наше производство на импортозамещение и увеличить производственные мощности. По региональной программе нам удалось получить участок площадью 28 га, прилегающий к тому участку, который у нас уже был. Это позволило нам расширить территорию комплекса», — отметил генеральный директор компании «Машины сладости» Игорь Рубцов.
Также на территории планируется создание парка аттракционов, развлекательного комплекса с персонажами популярных мультфильмов и образовательного центра для детей, где будут проводиться мастер-классы по изготовлению конфет, мороженого и тортов.

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