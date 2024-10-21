Оксана Ероханова возглавила Сергиево-Посадский городской округ

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского г. о.
Оксану Ероханову избрали главой Сергиево-Посадского городского округа. Такое решение принято на очередном заседании Совета депутатов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Конкурс был объявлен 27 сентября. На заседании рассмотрели три кандидатуры: врип главы округа Оксаны Ерохановой, начальника территориального управления Пересвет Андрея Булкина и начальника территориального управления Краснозаводск Елены Савенковой. Кандидаты выступили перед депутатами с программными речами», – говорится в сообщении.За Ероханову проголосовали 26 из 27 присутствовавших депутатов. Новая глава произнесла присягу и подписала постановлении о вступлении в должность.
Глава городского округа избрана на пять лет.
Ранее сообщалось, что Ероханова с 2014 года занимала должность начальника отдела по профилактике экстремизма, терроризма и защиты гостайны управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского района, руководила региональным мусорным оператором, работала на других постах.
В августе Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Его обвиняют во взяточничестве.
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