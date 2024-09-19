Путин поручил создать фонд для сохранения исторического облика Сергиева Посада

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Фонд, чтобы воссоздать и сохранить исторический облик Сергиева Посада, поручил создать президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте с официальными правовыми актами.
«…Утвердить прилагаемый состав (прилагается) архитектурно-художественного совета фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области», — сказано в документе.
Состав ответственных за выполнение распоряжения утвержден премьером Михаилом Мишустиным.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился построить вокзал в Сергиевом Посаде. Список поручений можно найти на сайте Кремля. Кроме того, в городе на земле за рубль будет запущено производство станций пожаротушения.
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Никита Кротов