В Сергиево-Посадском округе модернизируют более десяти детских площадок

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Тринадцать детских игровых площадок планируется заменить и модернизировать в Сергиево-Посадском городском округе, подряд на выполнение этих работ опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит обновить девять детских площадок в городе Сергиев Посад — на проспекте Красной Армии, Ярославском шоссе, бульваре Свободы и улицах Маслиева, Мира, Ясной, Победы, и Симоненкова, а также две игровые площадки в городе Хотьково: на улице Калинина и 3-й улице Митино и площадку в селе Васильевское», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 38 миллионов 703 тысячи 380 рублей 57 копеек. Заявки принимаются до 24 июня.
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