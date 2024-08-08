Главу Сергиева Посада Акулова вызвали в Следственный комитет

Фото: сайт СК РФ
Главу подмосковного города Сергиев Посад Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что он проходит свидетелем по одному из уголовных дел, суть которого не раскрывается.
Ранее ряд Telegram-каналов заявили о задержании Акулова. Однако в данный момент эта информация не была официально подтверждена.
Сведения о вызове Акулова на допрос вызвали активные обсуждения среди жителей Сергиева Посада. В комментариях к постам в соцсетях они пишут, что положительно оценивают его деятельность на посту главы округа. Также многие отметили его значительный вклад в развитие округа и улучшение качества жизни в подмосковном регионе.
Читайте также:
Стали известны новые подробности дела генерала Булгакова
СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству
Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
Ранее ряд Telegram-каналов заявили о задержании Акулова. Однако в данный момент эта информация не была официально подтверждена.
Сведения о вызове Акулова на допрос вызвали активные обсуждения среди жителей Сергиева Посада. В комментариях к постам в соцсетях они пишут, что положительно оценивают его деятельность на посту главы округа. Также многие отметили его значительный вклад в развитие округа и улучшение качества жизни в подмосковном регионе.
Читайте также:
Стали известны новые подробности дела генерала Булгакова
СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству
Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
Анастасия Чинкова