Стало известно о первой в истории смерти человека от вируса Шамонда

22 октября 2026, 12:19

Первый случай смерти человека от вируса Шамонда зафиксировали во Франции

Фото: iStock/peterscode

Во Франции зарегистрировали первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда. Об этом сообщило правительство страны в социальных сетях.