Стало известно о первой в истории смерти человека от вируса Шамонда
Во Франции зарегистрировали первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда. Об этом сообщило правительство страны в социальных сетях.
По данным властей, речь идет о пациенте с тяжелым иммунодефицитом, который проходил лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания и был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. В настоящий момент клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются.
Ранее считалось, что вирус Шамонда не передается людям, поэтому этот случай стал первым задокументированным обнаружением патогена у человека. Во французском правительстве подчеркнули, что вирус не представляет угрозы для здоровья населения
До этого сообщалось, что семья российских туристов заразилась вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции.
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