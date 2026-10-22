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Стало известно о первой в истории смерти человека от вируса Шамонда

Первый случай смерти человека от вируса Шамонда зафиксировали во Франции
Фото: iStock/peterscode

Во Франции зарегистрировали первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда. Об этом сообщило правительство страны в социальных сетях.



По данным властей, речь идет о пациенте с тяжелым иммунодефицитом, который проходил лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания и был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. В настоящий момент клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются.

Ранее считалось, что вирус Шамонда не передается людям, поэтому этот случай стал первым задокументированным обнаружением патогена у человека. Во французском правительстве подчеркнули, что вирус не представляет угрозы для здоровья населения

До этого сообщалось, что семья российских туристов заразилась вирусом Коксаки, искупавшись в бассейне элитного отеля в Турции.

Лидия Пономарева

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