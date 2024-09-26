Октябрь в столице будет дождливым и теплым

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В октябре температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму, однако ожидаются осадки в виде снега с дождем. Такой прогноз предоставила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до 5-10, а днем – подниматься до 12-17 градусов. В середине месяца ночная температура составит уже 2-7 градусов, а дневная – 11-16», – рассказала Позднякова в беседе с «Москвой 24».
Она также добавила, что в октябре в столичном регионе будут смешанные осадки, то есть снег с дождем.
Тем временем, по данным «Сiбдепо», в горах на юге Кузбасса настолько похолодало, что начался снегопад. Первый снег также выпал в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Кузбасс придёт похолодание.
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