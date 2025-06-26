Олеся Иванченко из «Натальной карты» снимется в ремейке на популярный сериал
Олеся Иванченко, ведущая популярного шоу «Натальная карта», дебютирует в кино. Она сыграет главную роль в новом сериале «Няня Оксана» на известном телеканале.
По сюжету, героиня Иванченко, Оксана из Краснодарского края, приезжает в Москву к жениху, но остается в столице, устроившись няней к вдовцу-ресторатору (Виктор Хориняк).
«Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере… Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем», — поделилась Олеся телеканалу «Пятница».*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).