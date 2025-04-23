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«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте

Олеся Иванченко рассказала, что однажды чуть не попала в эскорт
Олеся Иванченко (фото: ВКонтакте @losenok95_mood)

Олеся Иванченко (фото: ВКонтакте @losenok95_mood)

Олеся Иванченко сделала неожиданное признание о работе в эскорте. Ведущая «Натальной карты» рассказала, как это произошло.
«Я работала час в эскорте, не зная, что я в эскорте. Я работала хостес у своего друга, он поехал в другой город в командировку, был другой его друг. Он говорит: „Хотите не 10 тысяч, а 20?“ Я говорю, хочу, конечно. Мне говорят, вот, будет мероприятие вечером, придут другие девушки, надо создавать атмосферу. Думаю, что-что, а создавать атмосферу я умею», – поделилась Олеся в шоу «Быстрые свидания» в VK Видео.
Иванченко рассказала, что серьёзно отнеслась к этому предложению. Она тщательно готовилась, придумывая конкурсы и иные активности, которые может развлечь гостей. Телезвезда пришла на мероприятие в хорошем расположении духа и с флешкой с конкурсами. Однако к ней подошёл парень, пригласивший выступить, и заявил, что это немного не тот формат. Олеся, ничего не понимая, предложила сыграть в викторину «Угадай советский фильм».

В итоге Иванченко попросили удалиться с мероприятия.

«Один из мужчин, которому нужно было эскорт-сопровождение, понял, что я немного не втыкаю, сказал, что мне уже лучше уехать. Я уехала», – закончила историю Олеся.
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«Действительно приглашают»: Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами
Катя Лель рассказала, что ходит на свидания с влиятельными мужчинами
23 апреля 2025, 21:40

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель рассказала, ходит ли она на свидания. Певица посетила церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025, где пообщалась с корреспондентом портала «Страсти».
Напомним, что Лель в 2023 году развелась с мужем после 15 лет брака. Исполнительница поделилась, что иногда ходит на свидания, если есть время и подходящее настроение. На романтические встречи Катю приглашают как влиятельные мужчины, так и попроще.

«Действительно приглашают. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», – подчеркнула Лель.
Также артистка отметила, что предпочитает сразу же уходить со сведения, если ей что-то не нравится. Так мужчины сразу понимают, что что-то пошло не так и, вероятно, по их вине.

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«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона»: Лука Затравкин признался, что Техник не знал, сколько у него стоит реклама
Лука Затравкин заявил, что Паша Техник не знал стоимость своей рекламы
23 апреля 2025, 21:37

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал покойного Павла Ивлева. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника заявил, что рэпер даже не знал, сколько у него стоит реклама.
Сын художника обратил внимание, что на Паше Технике «делали деньги», а сам артист был бескорыстным.

Лука Затравкин признался, что однажды попросил покойного рэпера сделать ему рекламу.

«Сколько денег?», — спросил сын Никаса Сафронова.

«Ну тысяч 50», — ответил ему Техник.

«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона», — удивился Затравкин.

Лука объяснил, что Паша был готов сделать рекламу бесплатно. Со слов Затравкина, он испытывал стыд от того, что рэпер «брал меньше всех» за свои услуги.

«Я всегда давал деньги Карине (бывшей жене Паши Техника — прим. ред.) и он радовался. Он хотел, чтобы Карина получила [средства], потому что знал, что пойдет Ванечке и на погашение ипотеки. Он знал, что это пойдет в семью», — откровенничал Затравкин.

Мама рэпера рассказывала, что Техник приходил ночью, тихо клал деньги на тумбочку и ложился на диван, вспомнил сын Никаса Сафронова.

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«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника

«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
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#деньги
#реклама
#семьи с детьми
#артист
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«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника
Лука Затравкин заявил, что врачи не были готовы к тяжелому состоянию Техника
23 апреля 2025, 21:04

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал умершего Пашу Техника. Он находился с рэпером в больнице до последнего.
В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника отметил, что не поверил в заявления врачей об отравлении рэпера сосисками. Однако Лука, представляя, что такое и правда могло случиться, понял: нужно «просто помогать».

Со слов Затравкина, медики, лечившие Пашу, не были готовы, что он будет находиться в столь тяжелом состоянии.

«То есть как в Перу ты бы отравился жабой, шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном. У шамана есть бубен и табачный лист. Зачем с него что-то спрашивать?», — отметил сын художника.

Лука обратил внимание, что медицина на острове и на материковой части совершенно разная.

«То, что Таиланд сегодня входит в топ-10 лучших стран по медицине, к Пхукету никакого отношения не имеет», — добавил сын Никаса Сафронова.

Когда лечащему врачу Техника разрешили «делать с пациентом все», он заявил, что ему нужна междисциплинарная работа — медики из разных областей в консилиуме должны принять ряд решений. Со слов Луки, лишь в таком случае доктор был готов давать какие-либо профессиональные советы.

«Я не кудесник. Я не могу положить руки на Пашу и его исцелить», — процитировал медика Затравкин.

По словам сына художника, все понимали, что Техника нужно увозить на материк — там его могли спасти.

«Паша был нетранспортабелен», — уточнил Лука.

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#медицина
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#смерть
#таиланд
#медики
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«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
Сердюков признался, что не смог попасть с Бородиной на концерт в Корее
23 апреля 2025, 21:00

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Николай Сердюков хотел удивить возлюбленную Ксению Бородину поездкой в Корею на концерт. Однако по ошибке турагентства пара так и не смогла сесть в самолёт.
В Международный женский день блогер вручил в подарок Бородиной поездку в Корею на концерт группы Coldplay. Однако этим планам не суждено было сбыться.

«Вчера должны были вылететь с Ксенией в Корею на концерт Coldplay. Это был мой подарок на 8 марта и не сказать, что я не готовился. Всё оплатил ещё в январе. Билеты, лучший отель, экскурсии в Сеуле. В общем, хотел удивить! И удивил. Когда на регистрации у нас попросили электронную визу (к-ета), о которой нам не сказал туроператор», – пожаловался Сердюков в личном блоге.
Сердюков добавил, что в итоге визу им сделали, но уже после вылета самолёта. Тогда паре пришлось возвращаться домой, но Ксения и Николай решили не сдаваться и купили ещё два билета на самолёт до Сеула. Однако и тут их настигла неудача – в ночь перед вылетом у блогера поднялась температура 39,2. Бородина пыталась поставить на ноги возлюбленного, но всё было тщетно.

«В итоге мы утром проснулись и приняли решение, что мы никуда не полетим. Билеты и гостиница невозвратные, экскурсии отменили, концерт Coldplay пошёл по известному адресу», – заключил Сердюков.
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#блогер
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«Для него это было ценнее и важнее»: сын Никаса Сафронова раскрыл, что Паша Техник считал своим призванием
Лука Затравкин заявил, что Паша Техник считал создание битов своим призванием
23 апреля 2025, 20:15

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginal)

5 апреля в больнице Таиланда из-за септического шока скончался рэпер Паша Техник, а 11 апреля его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Проститься с артистом пришли многие его поклонники и друзья.
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал рэпера. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника рассказал, что артиста многие любили.

Со слов Луки, Техник сам не осознавал степень своей популярности и насколько его обожали люди.

Мать и отец Паши говорили Затравкину, что не ожидали подобной отдачи от людей, их удивило количество поклонников на похоронах.

«Он вообще больше считал, что его конек — это создание музыки, битов. Для него это было ценнее и важнее», — отметил Лука.

Сын Никаса Сафронова обратил внимание, что Техник прославился благодаря своему доброму и веселому отношению к жизни. В интервью он всегда делился позитивом, подчеркнул Затравкин.

«Он однажды сказал: «В мире слишком мало света». И в этот момент надел темные очки», — поделился воспоминаниями о Технике сын художника.

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#музыка
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