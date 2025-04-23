«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте

Олеся Иванченко (фото: ВКонтакте @losenok95_mood)
Олеся Иванченко сделала неожиданное признание о работе в эскорте. Ведущая «Натальной карты» рассказала, как это произошло.
«Я работала час в эскорте, не зная, что я в эскорте. Я работала хостес у своего друга, он поехал в другой город в командировку, был другой его друг. Он говорит: „Хотите не 10 тысяч, а 20?“ Я говорю, хочу, конечно. Мне говорят, вот, будет мероприятие вечером, придут другие девушки, надо создавать атмосферу. Думаю, что-что, а создавать атмосферу я умею», – поделилась Олеся в шоу «Быстрые свидания» в VK Видео.Иванченко рассказала, что серьёзно отнеслась к этому предложению. Она тщательно готовилась, придумывая конкурсы и иные активности, которые может развлечь гостей. Телезвезда пришла на мероприятие в хорошем расположении духа и с флешкой с конкурсами. Однако к ней подошёл парень, пригласивший выступить, и заявил, что это немного не тот формат. Олеся, ничего не понимая, предложила сыграть в викторину «Угадай советский фильм».
В итоге Иванченко попросили удалиться с мероприятия.
«Один из мужчин, которому нужно было эскорт-сопровождение, понял, что я немного не втыкаю, сказал, что мне уже лучше уехать. Я уехала», – закончила историю Олеся.Читайте также:
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Анастасия Чинкова