Ольгин день 24 июля: Что нужно сделать, чтобы в доме всегда водились деньги

Фото: istockphoto / IakovKalinin
24 июля православные верующие отмечают день памяти равноапостольной великой княгини Ольги. В народе этот день также известен как Ольга Сеногнойка.
День Ольги Сеногнойки: История
Согласно преданию, княгиня Ольга была супругой Игоря. Когда он попытался соблазнить девушку, она проявила твёрдость и пристыдила его. После этого он решил взять её в жёны.
У пары родился сын Святослав, но вскоре князь Игорь был убит древлянами. Правитель древлян Мал предложил Ольге выйти за него замуж, но она согласилась лишь для того, чтобы отомстить. Девушка заманила в Киев два посольства древлян и жестоко расправилась с ними. Затем она приказала сжечь город Искоростень, а жителей либо убить, либо продать в рабство.
Ольга много времени уделяла устройству политической и хозяйственной жизни страны. Она правила как «сильный и разумный муж». Также Ольга потратила много времени на развитие религиозной и духовной жизни страны. Чтобы убедиться в праведности христианской веры, она отправилась в Константинополь, где укрепилась в своей вере и приняла крещение с именем Елена.
Её сын Святослав не принял христианство и жил по языческим законам. Однако после кончины Ольги её дело продолжил внук — князь Владимир. Впоследствии он стал крестителем Руси и был известен в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.
Традиции в День Ольги СеногнойкиОбычно день святой Ольги приходился на разгар полевых работ, поэтому её прозвали Страдницей. С самого утра наши предки отправлялись в поле всей деревней. Детей посылали в лес за грибами, а взрослые занимались заготовкой сена и жатвой.
Ещё одно название этой даты — Стожары. Так на Руси называли звёздное скопление в созвездии Тельца. Если оно ярко сияло, это предвещало богатый урожай.
Фото: istockphoto / hopsalka
В день памяти этой святой в церквях проводятся праздничные службы. Прихожане часто молятся о том, чтобы Господь утешил вдов и укрепил христианскую веру.
Тем, кто носит имя святой Ольги, рекомендуется посетить торжественное богослужение и поклониться иконе равноапостольной Ольги. Но если такой возможности нет, можно ограничиться домашней молитвой перед образом.
В старину в день святой Ольги обычно начинались полевые работы, а также собирали и заготавливали сено на зиму.
Что нельзя делать 24 июляВ день Ольги Страдницы не следует есть жирную и праздничную пищу. Лучше отдать предпочтение простым, постным и домашним блюдам.
В этот день не стоит ссориться, спорить, повышать голос, применять физическую силу и распространять негатив. Всё это может негативно сказаться на будущем и судьбе человека, который ослушается запрета.
24 июля (11 июля по старому стилю) не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой и глажкой.
Не стоит проводить этот день праздно и лениво.
Фото: istockphoto / Viktoria Korobova
Не рекомендуется говорить о свадьбе или планировать бракосочетание, так как это может привести к тому, что мероприятие не состоится.
Если в этот день у вас праздник и пришли гости, важно, чтобы их в доме было больше или меньше 24 человек. Если за столом будет ровно 24 человека, это может привести к тому, что скоро одного из них не станет.
Не рекомендуется отдавать и одалживать что-либо из дома, так как это может привести к проблемам в хозяйстве.
Также не стоит мыться в бане в этот день.
Не нужно отправляться в лес с плохими мыслями, так как это может привести к пожару.
Что можно делать в День Ольги Страдницы
Отличный день для работы в саду и огороде! Сегодня уход за растениями принесёт особенно хорошие результаты. Однако стоит воздержаться от работы с домашними цветами.
Утром верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться святой Ольге. Молодые девушки и женщины просили удачи в семейной жизни, а вдовы — об утешении.
Также утром наши предки ходили в лес за ягодами. Из свежесобранного урожая готовили различные блюда и заготовки на зиму.
Предки обычно считали расходы и планировали бюджет. Этот день имел особое значение для хозяйственного планирования, так как считалось, что правильно проведённые финансовые мероприятия помогут избежать проблем в будущем.
Фото: istockphoto / Ivan-balvan
По традиции 24 июля, в день памяти святой княгини Ольги, стоило посвятить себя духовным заботам, посетить церковь, а потом вернуться к делам. Сидеть без дела не полагалось, тем более что на Руси в это время стояла страдная пора.
Желающие удачно выйти замуж девушки 24 июля просили об этом высшие силы.
Также по традиции на Ольгу Страдницу нужно проявлять особое внимание к жизни других людей. Быть снисходительным к слабостям окружающих, милосердным и терпеливым.
Считалось, что 24 июля нужно хорошо работать в поле и на огороде. Если приложить усилия в этот день, то они обязательно хорошо скажутся на урожае.
Приметы на 24 июляВ старину с днём святой Ольги было связано множество примет. Например, если начинали опадать жёлтые листья, это предвещало раннюю осень. Появление на поверхности водоёмов пиявок было знаком того, что скоро поднимется сильный ветер.
Если в огороде было много росы, это предвещало плохой урожай помидоров. Жаркий день обещал хороший урожай зерновых.
А если вечером было много комаров, это означало, что будет много ягод. Много мошкары предвещало богатый урожай грибов осенью. Гром обещал хороший клёв рыбы на следующий день.
А если вечером было много комаров, это означало, что будет много ягод. Много мошкары предвещало богатый урожай грибов осенью. Гром обещал хороший клёв рыбы на следующий день.
Фото: istockphoto / Tsyb_Oleg
По народным приметам, если 24 июля года был резкий гром, то будет тихий дождь. Гулкий гром сулил сильный ливень. Если с деревьев начали опадать первые жёлтые листья, то это предвещало раннюю осень.
Если с самого утра было много пчёл, это предвещало солнечную погоду. Если карп плескался и выпрыгивал из воды, то день обещал быть тёплым.
В ночь с 23 на 24 июля сны были вещими. Если снилось что-то хорошее, то можно было ожидать радостного события. А если снилось что-то плохое, то не стоило придавать этому большого значения и брать в голову, чтобы кошмар не сбылся.
Читайте также:
«Маленький кусочек»: Диетолог раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать рак
Читайте также:
«Маленький кусочек»: Диетолог раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать рак
Озвучен средний размер ежедневных карманных расходов россиян
В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми
Мира Полтева