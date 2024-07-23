Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ольгин день 24 июля: Что нужно сделать, чтобы в доме всегда водились деньги

Ольгин день 24 июля: Что нужно сделать, чтобы в доме всегда водились деньги

В России православные 24 июля празднуют День Ольги Сеногнойки
23 июля 2024, 15:25
Фото: istockphoto / IakovKalinin

Фото: istockphoto / IakovKalinin

24 июля православные верующие отмечают день памяти равноапостольной великой княгини Ольги. В народе этот день также известен как Ольга Сеногнойка.

День Ольги Сеногнойки: История


Согласно преданию, княгиня Ольга была супругой Игоря. Когда он попытался соблазнить девушку, она проявила твёрдость и пристыдила его. После этого он решил взять её в жёны.



У пары родился сын Святослав, но вскоре князь Игорь был убит древлянами. Правитель древлян Мал предложил Ольге выйти за него замуж, но она согласилась лишь для того, чтобы отомстить. Девушка заманила в Киев два посольства древлян и жестоко расправилась с ними. Затем она приказала сжечь город Искоростень, а жителей либо убить, либо продать в рабство.

Ольга много времени уделяла устройству политической и хозяйственной жизни страны. Она правила как «сильный и разумный муж». Также Ольга потратила много времени на развитие религиозной и духовной жизни страны. Чтобы убедиться в праведности христианской веры, она отправилась в Константинополь, где укрепилась в своей вере и приняла крещение с именем Елена.

Её сын Святослав не принял христианство и жил по языческим законам. Однако после кончины Ольги её дело продолжил внук — князь Владимир. Впоследствии он стал крестителем Руси и был известен в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.

Традиции в День Ольги Сеногнойки

Обычно день святой Ольги приходился на разгар полевых работ, поэтому её прозвали Страдницей. С самого утра наши предки отправлялись в поле всей деревней. Детей посылали в лес за грибами, а взрослые занимались заготовкой сена и жатвой.

Ещё одно название этой даты — Стожары. Так на Руси называли звёздное скопление в созвездии Тельца. Если оно ярко сияло, это предвещало богатый урожай.

Фото: istockphoto / hopsalka

В день памяти этой святой в церквях проводятся праздничные службы. Прихожане часто молятся о том, чтобы Господь утешил вдов и укрепил христианскую веру.

Тем, кто носит имя святой Ольги, рекомендуется посетить торжественное богослужение и поклониться иконе равноапостольной Ольги. Но если такой возможности нет, можно ограничиться домашней молитвой перед образом.

В старину в день святой Ольги обычно начинались полевые работы, а также собирали и заготавливали сено на зиму.

Что нельзя делать 24 июля

В день Ольги Страдницы не следует есть жирную и праздничную пищу. Лучше отдать предпочтение простым, постным и домашним блюдам.

В этот день не стоит ссориться, спорить, повышать голос, применять физическую силу и распространять негатив. Всё это может негативно сказаться на будущем и судьбе человека, который ослушается запрета.

24 июля (11 июля по старому стилю) не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой и глажкой.

Не стоит проводить этот день праздно и лениво.

Фото: istockphoto / Viktoria Korobova

Не рекомендуется говорить о свадьбе или планировать бракосочетание, так как это может привести к тому, что мероприятие не состоится.

Если в этот день у вас праздник и пришли гости, важно, чтобы их в доме было больше или меньше 24 человек. Если за столом будет ровно 24 человека, это может привести к тому, что скоро одного из них не станет.

Не рекомендуется отдавать и одалживать что-либо из дома, так как это может привести к проблемам в хозяйстве.

Также не стоит мыться в бане в этот день.

Не нужно отправляться в лес с плохими мыслями, так как это может привести к пожару.

Что можно делать в День Ольги Страдницы


Отличный день для работы в саду и огороде! Сегодня уход за растениями принесёт особенно хорошие результаты. Однако стоит воздержаться от работы с домашними цветами.

Утром верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться святой Ольге. Молодые девушки и женщины просили удачи в семейной жизни, а вдовы — об утешении.

Также утром наши предки ходили в лес за ягодами. Из свежесобранного урожая готовили различные блюда и заготовки на зиму.

Предки обычно считали расходы и планировали бюджет. Этот день имел особое значение для хозяйственного планирования, так как считалось, что правильно проведённые финансовые мероприятия помогут избежать проблем в будущем.

Фото: istockphoto / Ivan-balvan

По традиции 24 июля, в день памяти святой княгини Ольги, стоило посвятить себя духовным заботам, посетить церковь, а потом вернуться к делам. Сидеть без дела не полагалось, тем более что на Руси в это время стояла страдная пора.

Желающие удачно выйти замуж девушки 24 июля просили об этом высшие силы.

Также по традиции на Ольгу Страдницу нужно проявлять особое внимание к жизни других людей. Быть снисходительным к слабостям окружающих, милосердным и терпеливым.

Считалось, что 24 июля нужно хорошо работать в поле и на огороде. Если приложить усилия в этот день, то они обязательно хорошо скажутся на урожае.

Приметы на 24 июля

В старину с днём святой Ольги было связано множество примет. Например, если начинали опадать жёлтые листья, это предвещало раннюю осень. Появление на поверхности водоёмов пиявок было знаком того, что скоро поднимется сильный ветер.

Если в огороде было много росы, это предвещало плохой урожай помидоров. Жаркий день обещал хороший урожай зерновых.

А если вечером было много комаров, это означало, что будет много ягод. Много мошкары предвещало богатый урожай грибов осенью. Гром обещал хороший клёв рыбы на следующий день.

Фото: istockphoto / Tsyb_Oleg

По народным приметам, если 24 июля года был резкий гром, то будет тихий дождь. Гулкий гром сулил сильный ливень. Если с деревьев начали опадать первые жёлтые листья, то это предвещало раннюю осень.

Если с самого утра было много пчёл, это предвещало солнечную погоду. Если карп плескался и выпрыгивал из воды, то день обещал быть тёплым.

В ночь с 23 на 24 июля сны были вещими. Если снилось что-то хорошее, то можно было ожидать радостного события. А если снилось что-то плохое, то не стоило придавать этому большого значения и брать в голову, чтобы кошмар не сбылся.

Читайте также:

«Маленький кусочек»: Диетолог раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать рак

Озвучен средний размер ежедневных карманных расходов россиян

В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми
#лес
#церковь
#праздник
#урожай
#традиции
#женщины
#расходы
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список террористов и экстремистов
23 июля 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре прошлого года. Исполнитель многократно признавал свою вину и просил прощение перед аудиторией.

В число его противоправных деяний входит: разрыв георгиевской ленты, исполнение пародии на мотив песни «День Победы» в обнаженном виде, а также издевательство над снимком патриарха Кирилла.

Ранее певец Шарлот* публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт, оскорблял россиян и демонстрировал иные преступные действия, находясь за границей. Силовики задержали его в аэропорту и заключили под стражу.

Читайте также:

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень экстремистов

В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#певец
#паспорт
#террористы
#экстремизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пока позволяю»: Нарколог о связи силы воли и пожизненной зависимости от сигарет
Нарколог Кизицкий: курение — зависимость без выздоровления
23 июля 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Многие из нас считают, что курение — это просто вредная привычка, однако специалисты уверяют, что это зависимость, схожая с наркотической или алкогольной. В ее основе лежит биохимический процесс, который запускается в головном мозге курильщика и формирует крепкую причинно-следственную связь «сигарета — удовольствие».

Психиатр, психотерапевт, нарколог Ивери Кизицкий в беседе с «Радио 1» сообщил, что курение — это зависимость, от которой нет полного выздоровления.
«Зависимость — это хроническая болезнь, поэтому полностью избавиться от нее или выздороветь нельзя. Можно выйти в ремиссию. Пока человек не курит, он полностью здоров. Но в нем находится задел для нового обострения болезни в любой момент времени», — объяснил эксперт.

По его словам, чтобы перестать курить, нужно просто отказаться от сигарет и пережить тяжелые симптомы.
«Для того, чтобы перестать курить нужно просто перестать курить. И единственное, что остается после этого сделать — выдержать симптомы, которые длятся от 2 до 3 недель. Чувство рассредоточения, раздражительность, большая слабость, потливость, нарушение сна — это нужно перетерпеть. Потом полностью в головном мозге восстановится нейрообмен, нейромедиатор будет вырабатываться, потому что он перестанет поступать из сигарет, и самочувствие стабилизируется», — сказал врач.

Он уточнил, что формирование зависимости и сама зависимость — это разные понятия, которые друг от друга неотделимы. Однако людей, которые «просто балуются» не существует.
«Я не курю, но курю? Это как? Можно заменить слово «сигареты» на слово «героин»: я не употребляю, но по выходным подкалываю. Это совершенно по-другому звучит. Это не сразу зависимость, сначала это употребление, а потом уже на фоне употребления возникает зависимость. Переходной чертой служит формирование синдрома «отмены», когда бросаешь и появляются какие-то психические или физические симптомы, которых не было на фоне употребления и до того, как употреблял», — заключил нарколог Кизицкий.

Читайте также:

«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить

Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием

Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»
#курение
#болезнь
#врач
#нарколог
#нарушение
#человек
#психотерапевт
#симптомы
#болезни
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным водителям первым в России раздали наборы для контроля трезвости
23 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области впервые в России запустили уникальную акцию по профилактике нетрезвого вождения. Госавтоинспекция и Минтранс региона при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» вместе с волонтёрами раздают водителям бесплатные наборы для контроля трезвости, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Акция проводится в рамках социального раунда «Трезвый водитель», который продлится до 28 июля. В каждом наборе – информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и данные о среднем времени выведения из организма разных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Это эффективное средство для оценки наличия алкоголя в организме на основе анализа выдыхаемого воздуха.
«Профилактика нетрезвого вождения – одно из главных направлений работы по повышению безопасности движения в Подмосковье. Особый контроль – в праздничные и выходные дни, во время дачного сезона, когда многие выезжают за город и нередко сопровождают отдых употреблением спиртного. Чтобы на следующий день перед обратной дорогой водители могли проверить себя, мы даём им простой инструмент самоконтроля», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, в прошлом году на дорогах региона произошло 405 ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 5% меньше, чем в 2022-м. Число погибших в этих авариях сократилось на 18%. За 2023 год было пресечено 17 тыс. нарушений, связанных с пьяным вождением
«Более 7 лет мы помогаем повышать безопасность на подмосковных дорогах. Мы изготовили большое количество наборов для контроля трезвости и передали их Госавтоинспекции Московской области», – рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Акция по раздаче персональных алкотестеров продлится в большинстве муниципалитетов Подмосковья до конца июля.

Читайте также:

Подмосковных водителей в выходные проверят на трезвость и подарят алкотестеры

В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»

В Серебряных Прудах провели проверку водителей на трезвость
#пдд
#безопасность
#минтранс мо
#алексей гержик
#трезвый водитель
#акция
#алкоголь
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на сушу на юге России
23 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/BG-StarkImages

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
Он призвал людей, находящихся в регионе, опасаться выхода смерчей на сушу.

«Смерчи будут развиваться, и нужно опасаться выхода их на сушу. Потому что при выходе на сушу они могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъём может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдёт и произойдёт ли вообще, нельзя, но вероятность есть», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А в центре погоды «Фобос» спрогнозировали рост температуры воздуха в Москве.

«С сегодняшнего дня управление погодой перешло в руки погожего антициклона. Он рассеет облака и прекратит дожди. А это позволит температуре подрасти до 24-26°C. Солнечная и сухая антициклональная погода задержится как минимум до конца рабочей недели. При этом к среде температура подрастет до 26-28°C, то есть она будет на 2-3°C теплее положенного», — прокомментировали в беседе с «Вечерней Москвой» специалисты.

Ранее водителей предупреждали о том, что в жарку погоду оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно.

Читайте также:

Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных

Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых

В Кузбассе наступила зима
#погода
#температура
#специалисты
#фобос
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском восстановили газоснабжение после выявленной при проверке аварии
23 июля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Раменском городском округе выявили утечку газа. Её обнаружили в квартире дома №31 по ул. Коммунистической во время планового техобслуживания газового оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Для безопасности жильцов подачу газа в несколько квартир пришлось приостановить. Сотрудники министерства вместе с управляющей компанией и Мособлгазом организовали обход дома. Собственника попросили обеспечить доступ газовикам для проведения работ. Также была проведена контрольная опрессовка газопровода. Газоснабжение восстановлено в полном объёме», – уточнили в министерстве.
Там напомнили о необходимости своевременно обслуживать газовое оборудование и пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проведения работ.

Читайте также:

Зампред Мурашов неожиданно проверил подготовку к зиме в Воскресенске

В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов

ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
#минчистоты
#газ
#газоснабжение
#авария
#раменский городской округ
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках реконструируют шесть объектов образования
23 июля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Три детских сада, гимназию, дом детского творчества и воспитательно0образовательный центр реконструируют в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность», — заявил глава округа Химки Дмитрий Волошин.
Он добавил, что особое внимание при проведении работ уделяется их качеству, а также соблюдению установленных сроков.

В администрации отметили, что к 1 сентября текущего года планируется завершить реконструкцию дома детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, гимназии №23 в Сходне и в детском саду в деревне Юрлово.

Кроме того, ведётся капремонт здания дошкольного отделения лицея №7 в Старых Химках и детсада «Радуга» на Юбилейном проспекте, а также строительство воспитательно-образовательного центра в Новогорске.

Читайте также:

Подмосковный школьник Часовских выиграл Международную математическую олимпиаду

В выездных администрациях округа Химки приняли участие 1,5 тыс. жителей

Футболисты клуба «Химки» провели открытую тренировку для болельщиков
#химки
#капремонт
#капитальный ремонт
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава АИДТ Ветров призвал создать ПО для защиты детей от азартных игр
23 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/diego_cervo

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отечественное программное обеспечение для защиты детей от азартных игр.
По его словам, в настоящее время общедоступны приложения и игры, которые легко скачиваются в том числе и детьми. Многие из них учат лёгким способам обогащения, являясь при этом банальными ловушками.

«Прошу рассмотреть возможность разработки отечественного специализированного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства, позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными «ловушками», покупками и т. д.» — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

А председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным автомобильным трассам. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РБК, парламентарий считает необходимым и освобождение многодетных семей от уплаты туристического налога.

Ранее сообщалось, что свыше трёх миллиардов рублей выплачено с начала года в Московской области семьям с детьми в рамках оказания региональных мер поддержки.

Читайте также:

В Подмосковье выплатили более 3 млрд рублей на соцподдержку семей с детьми

В Госдуме предлагают новые льготы семьям с детьми

В ГД предложили ввести ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей
#льготы
#разработки
#семьи
#приложения
#обращения
#многодетные семьи
#игры
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: 113 тыс. подмосковных многодетных семей воспитывают 360 тыс. детей
23 июля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось число многодетных семей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, вручая государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья. На торжественную церемонию, которая прошла в Красногорске, они приехали вместе с семьями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Наш президент и всё общество объединяются вокруг традиционных семейных ценностей. Я как многодетный отец считаю семью основой государства. В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных. Сейчас их порядка 113 тысяч, в этих семьях воспитываются более 360 тысяч ребятишек. У нас существуют различные программы поддержки. Мы все понимаем, что большое число детей – это не только большая ответственность, но это ещё и финансовые затраты», – отметил губернатор.
Он пояснил, что многодетных мам награждают за заметный вклад в жизнь страны и Подмосковья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Екатерина Николаевна Зотова удостоена звания «Мать-героиня». Я с удовольствием выполню поручение президента и вручу эту награду. Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щёлкова, Одинцовского городского округа, Химок и Раменского. Родители делают всё, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одарёнными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой. Во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну», – сказал Воробьёв.
У Екатерины Зотовой из городского округа Протвино с супругом Владимиром, протоиреем и настоятелем Никольского храма в Березне, – 10 детей. Они подарили им уже 17 внуков. Старший сын Андрей работает замдиректора Детской школы искусств «Синтез». Младшая Анастасия учится на втором курсе Губернского колледжа. Зотовы увлекаются музыкой. Их семейному ансамблю «Живая старина» уже больше 30 лет. Двое сыновей Екатерины и Владимира участие в СВО: Иван выбрал профессию военного, а Пётр ушел на передовую добровольцем.
«Хочу выразить глубокую признательность и благодарность Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и губернатору нашего родного Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особенно хочется подчеркнуть важность выбранного нашей страной вектора, направленного на защиту семьи, материнства и детства. Семья – это основа человеческой цивилизации, это порядок. Защита семьи напрямую относится к защите традиционных ценностей», – сказала Зотова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Орден «Материнская слава» получила Марина Афанасьева из Павловского Посада, воспитывающая вместе с супругом Владимиром семерых детей.
Наталья Потапова из Звенигорода также удостоена Ордена «Материнская слава». Она является председателем совета школы, состоит в общественной организации «Многодетные семьи Звенигорода». А в 2011 году открыла у себя дома филиал детсада. В семье – 11 детей.

Еще одна многодетная мать, удостоенная Ордена «Материнская слава», – Ульяна Легких из Щёлкова. Вместе с супругом Евгением они воспитывают пятерых детей. 10-летняя Глафира увлекается музыкой, побеждала во многих конкурсах. В рошлом году получила благодарность от уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой за успехи в конкурсах исполнителей на народных инструментах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В числе награждаемых – и мать шестерых детей Анастасия Сухарникова из Химок.
«В Московской области есть все возможности для реализации и воспитания детей. У нас три мальчика и три девочки, у наших знакомых – семеро, у сестры мужа - четверо. Вокруг нас одни многодетные семьи, и мы не чувствуем себя какими-то особенными среди своих друзей и родственников. Мне кажется, это здорово», – отметила Сухарникова.
Также Орден «Материнская слава» получила Елена Ущеко. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают шестерых мальчиков. Семья живёт в Раменском.

В 2022 году в регионе появилась новая комплексная услуга – «Многодетная семья». Семьи, родившие трёх и более детей, смогут получить одновременно шесть мер соцподдержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги. Нужно лишь подать заявление через региональный портал госуслуг или приложение «Добродел».

Наравне с бумажным в Подмосковье действует электронное удостоверение многодетной семьи, которым пользуется свыше 90% семей. Оно находится прямо в телефоне родителя на региональном портале госуслуг. По нему предусмотрены скидки на посещение различных музеев, театров, фестивалей, кинотеатров, а также в некоторых торговых сетях.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С прошлого года выплата на школьную форму на каждого ребёнка из многодетной семьи в Подмосковье составляет 3 тысячи рублей. Для семей с низкими доходами она увеличена с 3 до 10 тысяч рублей, а первоклассники перед началом учебного года получают рюкзак с необходимыми принадлежностями. Также ребята бесплатно питаются в школе. Для детей предусмотрены сертификаты на посещение кружков и секций.

Обо всех мерах поддержки многодетных семей в Подмосковье, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», можно узнать по ссылке.

Читайте также:

В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек

В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
#многодетная семья
#семьи
#семьи с детьми
#награды
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#демография
#нацпроекты
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о погибшие при пожаре на квесте в Махачкале
23 июля 2024, 14:53

Фото: iStock/sarawutk

Знакомая одной из погибших при пожаре на квесте в Махачкале девушек поделилась, что они были подругами и вместе занимались фитнесом.
В беседе с RT она поделилась, что у Мадины остались старшая сестра и родители, а вторая, Асият, была ученицей Мадины и приходила к ней заниматься в фитнес-клуб.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летний ребенок получил ожоги из-за вспыхнувшего телевизора. Как передают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во время происшествия ребёнок находился дома один. Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Махачкале произошёл пожар в квест-парке «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки.

Читайте также:

Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале

«‎Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом

«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина
#пожар
#дом
#фитнес
#ожоги
#квест
#медики
#происшествия
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф