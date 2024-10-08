В учебных заведениях Московской области провели «Разговоры о важном»

Фото: Министерство образования Московской области
В образовательных учреждениях Подмосковья прошли тематические занятия «Разговоры о важном» на тему «Легенды о России», сообщает Министерство образования Московской области.
Основная цель урока — пробудить у учащихся чувство гордости за свою родину, почтение к её историческому наследию и желание оберегать историческую истину.«Важно понимать, что имидж России в мире складывался на протяжении веков, и многое зависит от нас, от нашего отношения к собственной истории и культуре», — отметили представители одного из колледжей.
Читайте также:«Такого рода обсуждения помогают молодому поколению критически осмысливать информацию, формировать объективный образ России и способствовать укреплению национальной идентичности в условиях глобальных информационных вызовов», — заявили в пресс-службе ведомства.
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Дайана Хусинова