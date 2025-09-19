Открыта регистрация на олимпиаду для студентов «Я — профессионал»

19 сентября 2025, 18:25

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Быть студентом сегодня — значит иметь огромное количество возможностей. Одна из них — участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Это проект Минобрнауки. С 2017 года он уже помог тысячам молодых ребят найти себя, поступить в лучшие вузы страны и даже начать карьеру в крупных компаниях.





Олимпиада охватывает 71 направление: от авиастроения до искусственного интеллекта. Задания разрабатывают не только преподаватели 33 ведущих вузов, но и 700 крупнейших компаний страны. Студенты решают задачи, максимально близкие к реальным кейсам.



Победителей олимпиады ждут:

льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру;

денежные премии до 300 тысяч рублей ;

; стажировки и трудоустройство в топовых российских компаниях.

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

