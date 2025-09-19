Открыта регистрация на олимпиаду для студентов «Я — профессионал»
Быть студентом сегодня — значит иметь огромное количество возможностей. Одна из них — участие во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Это проект Минобрнауки. С 2017 года он уже помог тысячам молодых ребят найти себя, поступить в лучшие вузы страны и даже начать карьеру в крупных компаниях.
Олимпиада охватывает 71 направление: от авиастроения до искусственного интеллекта. Задания разрабатывают не только преподаватели 33 ведущих вузов, но и 700 крупнейших компаний страны. Студенты решают задачи, максимально близкие к реальным кейсам.
Победителей олимпиады ждут:
- льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру;
- денежные премии до 300 тысяч рублей;
- стажировки и трудоустройство в топовых российских компаниях.
А еще работает Центр развития карьеры «Я - профессионал», который открывает доступ к стажировкам и вакансиям в ведущих российских компаниях-партнерах олимпиады. Более 300 000 участников олимпиады уже получили опыт карьерной навигации. Свыше 100 000 человек получили шанс пройти стажировку и сделать первый шаг в карьере.
Генеральные партнеры: Яндекс, «Сбербанк», «Росатом», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «ГМК «Норильский
никель», «РЖД», «Северсталь» и другие.
Подробности и регистрация — на официальном сайте.