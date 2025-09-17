Волонтёры Подмосковья встречают участников «Интервидения»

17 сентября 2025, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Делегации участников международного музыкального конкурса «Интервидение» приезжают в Россию. Разместиться и осмотреться им помогают подмосковные волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.





В волонтёрский корпус входит 490 человек из 45 регионов России и пяти стран. О том, какую важную задачу решают волонтёры, рассказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.





«Для нас большая честь принимать у себя в Подмосковье конкурс такого уровня, как «Интервидение». Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события — именно они создают первое впечатление о гостеприимстве нашего региона и всей страны для иностранных делегаций. (…) Работа волонтёров требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, профессионализма и стрессоустойчивости. Я уверена, что наш волонтёрский корпус справится с этой задачей блестяще», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.