Волонтёры Подмосковья встречают участников «Интервидения»
Делегации участников международного музыкального конкурса «Интервидение» приезжают в Россию. Разместиться и осмотреться им помогают подмосковные волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В волонтёрский корпус входит 490 человек из 45 регионов России и пяти стран. О том, какую важную задачу решают волонтёры, рассказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
«Для нас большая честь принимать у себя в Подмосковье конкурс такого уровня, как «Интервидение». Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события — именно они создают первое впечатление о гостеприимстве нашего региона и всей страны для иностранных делегаций. (…) Работа волонтёров требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, профессионализма и стрессоустойчивости. Я уверена, что наш волонтёрский корпус справится с этой задачей блестяще», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.Волонтёры встретили гостей в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово и помогли им разместиться в гостиницах. Они также принимают участие в экскурсионно-культурной программе, разработанной для участников конкурса, и будут ассистировать режиссёрско-постановочной группе, участвовать в навигации зрителей, содействовать работе журналистов и пр.
Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на стадионе в Live Арена в Одинцове.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом читайте по ссылке.