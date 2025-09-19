Жители Подмосковья смогут присоединиться к образовательной программе «Больше, чем талант»
В Центре молодых исследований Архангельска 10-12 ноября проведут федеральную образовательную программу «Больше, чем талант». Она адресована специалистам по работе с молодёжью в сфере научно-технологического лидерства, сообщили в агентстве по делам молодёжи Архангельской области.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций участников в области профориентации и популяризации научно-технического творчества. Специалисты смогут обменяться опытом, освоить инновационные методики, разобрать стратегии и инструменты для вовлечения в науку детей, молодёжи и студентов.
К участию приглашаются специалисты по работе с молодёжью в возрасте от 18 до 58 лет с высшим или средним профессиональным образованием, а также опытом работы в сфере профориентации, руководители молодёжных проектов, представители образовательных организаций.
Продолжительность программы – 36 часов. Регистрацию можно пройти в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по ссылке.
По итогам конкурсного отбора участникам предоставят проживание и питание в дни проведения мероприятия, а также частично компенсируют транспортные расходы.
