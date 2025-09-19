Жители Подмосковья смогут присоединиться к образовательной программе «Больше, чем талант»

19 сентября 2025, 15:45

В Центре молодых исследований Архангельска 10-12 ноября проведут федеральную образовательную программу «Больше, чем талант». Она адресована специалистам по работе с молодёжью в сфере научно-технологического лидерства, сообщили в агентстве по делам молодёжи Архангельской области.