Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевоей

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе проявила безнравственность в деле своей воспитанницы Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом в интервью YouTube-каналу Okko заявила бывшая олимпийская чемпионка в прыжках в воду, журналистка Елена Вайцеховская.
31 января Тутберидзе раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS), утверждая, что суд не определил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Она также выразила сомнения в том, что кто-то защищал Валиеву во время слушаний в CAS, назвав вердикт суда наихудшим.
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Артем Кузьмин