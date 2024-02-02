Yle: в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено вещество, обладающее анаболическим эффектом. Об этом пишет сообщает финское издание Yle со ссылкой на собственный источник.
Согласно статье, кроме триметазидина, в допинг-пробе Валиевой также выявили гипоксен и L-карнитин. Но они не включены в список запрещенных препаратов, а спортсменка указала их применение в контрольной форме.
Однако в пробе российской спортсменки также обнаружили еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое сейчас не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но организация планирует его запретить.
29 января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.
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Однако в пробе российской спортсменки также обнаружили еще одно вещество с анаболическим эффектом, которое сейчас не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но организация планирует его запретить.
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Элина Позднякова