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Омарова: Сыновья Магомеда Омарова пытались остановить брата в день теракта

05 июля 2024, 10:08
Фото: istockphoto/waewkid

Фото: istockphoto/waewkid

Сыновья бывшего главы администрации Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа, предположительно участвовавшего в теракте в Махачкале. Об этом рассказала жена одного из братьев Зарина Омарова.
Сыновья экс-главы района арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве, напоминает РИА Новости. По данным источника агентства в МВД, их брат, 31-летний Осман Омаров, был одним из ликвидированных террористов.

Зарина Омарова рассказала, что ей позвонил муж и сказал, что увидел у Османа какой-то странный статус в Watts App. Он вместе с братьями поехал в город, чтобы разыскать Османа. Один из братьев позже рассказал, что сумел до него дозвониться и кричал в трубку: «Брат, остановись, умоляю!», но тот ничего не ответил, а потом перестал выходить на связь.



По словам Зарины, они нечасто виделись с Османом, только собираясь вместе в доме у родителей. Женщина уверяет, что они были уверены, что Осман занимается строительным бизнесом, а о его радикальных взглядах не догадывались, иначе попытались бы все вместе повлиять на него.

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#дагестан
#теракт
Загруженность дорог Подмосковья утром 5 июля составила четыре балла
05 июля 2024, 10:10

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 июля, оценивается на четыре балла из десяти, основные сложности с проездом отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх шоссе и одной федеральной трассы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Новоегорьевское, Варшавское, Алтуфьевское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области этим утром зафиксировано свыше 852 тысяч автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве отметили, что 5 июля в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды: гроза с ливнем и сильным ветром, в связи с этим водителей призвали быть предельно внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также не парковать машине под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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К системе мониторинга чистоты в Подмосковье подключили ещё 15 тысяч видеокамер
05 июля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 15 тысяч камер видеонаблюдения подмосковной системы «Безопасный регион» подключили в июне к проекту «Чистая территория», позволяющему выявлять нарушения чистоты и порядка на общественных пространствах при помощи нейросети, сообщает пресс-служба Мингоуправления Московской области.
«Нейроконтроль за чистотой и порядком в подмосковных дворах осуществляется с августа прошлого года. Изначально к проекту «Чистая территория» было подключено 1,7 тыс. видеокамер, сейчас их больше 21 тысячи», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект вычисляет попавший в объективы камер видеонаблюдения мусор, смёт, неработающие фонари, граффити и пр. С начала проекта таким образом было выявлено свыше 37 тысяч нарушений порядка.

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#подмосковье
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В Сергиевом Посаде открывают благоустроенный лесопарк «Загорское море»
05 июля 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Масштабные работы по благоустройству лесопарковой зоны «Загорское море» завершились в Сергиевом Посаде, открытие преображённого общественного пространства состоится в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Мы завершили основные работы по благоустройству лесопарка «Загорское море». Перед нами стояла задача сделать территорию лесопарка комфортной и безопасной, а также создать условия для отдыха в любое время года, сохранив при этом природу», — отметил глава регионального министерства Михаил Хайкин.
Лесопарк «Загорское море» расположен рядом городским озером. В ходе благоустройства там была проведена санитарная очистка леса, кроме того, в лесопарке обустроили пешеходные тропинки, лыжную трассу и подъездную дорогу. Были также созданы зоны отдыха с качелями и площадки для воркаута. На территории лесопарка установили освещение и видеонаблюдение, установили лавочки и урны.

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Провоз велосипедов на электричках ЦППК станет бесплатным 6-7 июля
05 июля 2024, 09:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Провезти велосипед бесплатно можно будет на электричках Центральной пригородной пассажирской компании в период с 18:00 6 июля до 12:00 7 июля, это сделано для удобства участников традиционного Московского ночного велофестиваля, сообщает пресс-служба ЦППК.
«Для бесплатного провоза велосипеда нужно будет оформить в кассе или аппарате ЦППК билет с нулевой стоимостью», — отмечается в сообщении.
Страт Ночного велофестиваля назначен на 21:00, местом отправления станет Суворовская площадь. Маршрут велосипедистов пройдёт по центральным улицам столицы, набережным и бульварам и завершится на улице Лужники.

В ЦППК напомнили, что в обычные дни бесплатный провоз велосипедов действует с 11 утра до 16:00 и с 21:00 до 6 утра. А в границах МЦД велосипеды всегда можно провозить бесплатно.

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#москва
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Власти Турции ужесточают правила досмотра пассажиров в аэропортах
05 июля 2024, 08:33

Фото: istockphoto/simonmayer

Парламент Турции в четверг вечером принял поправки к закону о гражданской авиации. В числе прочего, нововведения ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.
Как сообщает телеканал Habertürk, новые правила приведены в соответствие нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Теперь в турецких аэропортах сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причём это касается как багажа, так и электронных устройств.

В случае отказа от досмотра администрация аэропорта имеет право не допустить пассажира в зону вылета. Запрещённые к провозу вещи будут конфисковываться на месте. Кроме того, поправки предполагают введения штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

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#турция
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Дело в отношении генерала Цокова прекращено после его гибели на СВО
05 июля 2024, 08:02

Фото: istockphoto/Akintevs

Военные следователи прекратили уголовное дело о мошенничестве в отношении в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова по нереабилитирующим обстоятельствам, а именно в связи с его гибелью в ходе специальной военной операции.
Основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, дело которого выделено в отдельное производство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как считают следователи, бывший командующий армией в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области.

Генерал-лейтенант Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Попов и Моисеев находятся в следственном изоляторе.

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Генпрокуратура хочет конфисковать активы бывшего аппаратчика СК РФ Киреева
05 июля 2024, 07:41

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве.
У полковника юстиции, который в СК РФ занимался служебными проверками коллег, было обнаружено множество объектов недвижимости, приобретённых на коррупционные доходы и оформленных на родителей, передаёт «Коммерсант». Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Киреев и его родители.

Интерес к активам ответчиков возник у ведомства в процессе надзора за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела служебных проверок СК РФ. В его рамках Киреев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 290 и 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на получение взяток в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере).

В частности, Киреев и его сообщники сфабриковали дело о покушении на убийство против руководителей компании Merlion, организовали их арест, а затем вымогали миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования. С 2016 года обвиняемый начал активно скупать недвижимость в элитных районах Москвы. Всё приобретаемое имущество он оформлял на своих родителей. Их задекларированный доход за указанный период составил 25 миллионов рублей. Стоимость же приобретённых квартир превысило 98 миллионов рублей. Плюс около семи миллионов рублей они потратили на покупку автомобилей.

Надзорное ведомство требует конфисковать недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, а также взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости объектов, которые они успели продать.

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В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу
В России обяжут работодателей обяжут вносить военнообязанных в онлайн-реестр
05 июля 2024, 05:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект был принят в первом чтении в нижней палате парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».
«Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" внесены в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», – говорится в материале издания

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета.

Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг.

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Иван Купала 2024: что это за праздник и как его отмечать
05 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Древнерусский праздник Ивана Купалы известен в наше время практически всем. Многие традиции, передаваемые из поколения в поколение, до сих пор популярны в народе. Торжество, также известное как Иванов день, отмечают 7 июля, в 2024 году он приходится на пятницу 2024 года. Значение и ритуалы знаменательного события – в материале «Радио 1».

В чем суть праздника Купалы


Празднование пришло в современную культуру из язычества. Славяне праздновали летнее солнцестояние и поклонялись божеству по имени Купала, которое считалось покровителем плодоношения и цветения. Имя идола также отражает основные обряды знаменательного дня – язычники совершали омовение в водоемах и банях, смывая тем самым грехи и несчастья.

Имя Иван появилось в названии праздника после Крещения Руси. Первоначально христианские последователи пытались заменить любимый народом праздник Рождеством Иоанна Крестителя (Ивана), но им не удалось искоренить сложившиеся веками традиции, и праздник стал известен как Иван Купала, объединив языческие и христианские корни.

При переходе на юлианский календарь дата праздника больше не совпадает с солнцестоянием. Иван Купала отмечается 7 июля, а астрономические события теперь приходятся на 20 или 21 июня.
Праздник Ивана Купалы отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Обычно торжество начинают праздновать за день до этого, после захода солнца 6 июля.

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День и ночь Ивана Купалы


Народные традиции, обряды и ритуалы


Многие языческие традиции предков сохранились и по сей день. Вот почему люди до сих пор верят, что стихии в ночь Ивана Купалы обладают особой магической силой. Утро принято начинать с умывания утренней росой, что придает молодости и очарования. Днем требуется окунуться в любую акваторию, смыть все трудности и неприятности, а вечером наступает время ритуального костра.

Смелые молодые люди прыгают через костер, а влюбленные пары делают это рука об руку. Те, кому удалось совершить такой прыжок, неотделимы друг от друга. Молодые девушки прыгают через костры, чтобы сохранить свою красоту, а молодые парни – чтобы поймать удачу. Также считается, что огонь может излечить от дурного глаза и невезения.

Особую роль играют травы и растения – девушки собирают их не только для плетения венков и оберегов от злых духов, но и для приготовления лекарственных отваров, которым приписываются чудодейственные свойства. Также травы используются для заготовки веников для зимних бани.

Важное место в легендах и поверьях об Иване Купале занимает цветение папоротников. Считается, что это растение цветет в праздничные ночи, обладает магической силой и обеспечивает богатство, удачу и исполнение желаний. В полночь большинство отправляется в лес, чтобы поймать папоротники во время цветения, но ученые считают, что на самом деле растение не может цвести и размножается спорами.

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Что запрещено 7 июля


Праздник Ивана Купалы совпадает с православным постом, поэтому в день празднования не рекомендуется застолье и употребление алкоголя.

Считается, что деньги, найденные в день празднования, принесут нашедшему несчастье, поэтому оставленный кошелек нужно немедленно вернуть владельцу, а купюру или обнаруженную монеты на земле обойти стороной.

Одно из суеверий связано с ночным бодрствованием – славяне считали, что в праздничную ночь нельзя спать. Однако, в современном мире этому запрету следуют редко.

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#христиане
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