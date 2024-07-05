Омарова: Сыновья Магомеда Омарова пытались остановить брата в день теракта

Древнерусский праздник Ивана Купалы известен в наше время практически всем. Многие традиции, передаваемые из поколения в поколение, до сих пор популярны в народе. Торжество, также известное как Иванов день, отмечают 7 июля, в 2024 году он приходится на пятницу 2024 года. Значение и ритуалы знаменательного события – в материале «Радио 1».