Омарова: Сыновья Магомеда Омарова пытались остановить брата в день теракта

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Сыновья бывшего главы администрации Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа, предположительно участвовавшего в теракте в Махачкале. Об этом рассказала жена одного из братьев Зарина Омарова.
Сыновья экс-главы района арестованы в Махачкале по статье о мелком хулиганстве, напоминает РИА Новости. По данным источника агентства в МВД, их брат, 31-летний Осман Омаров, был одним из ликвидированных террористов.
Зарина Омарова рассказала, что ей позвонил муж и сказал, что увидел у Османа какой-то странный статус в Watts App. Он вместе с братьями поехал в город, чтобы разыскать Османа. Один из братьев позже рассказал, что сумел до него дозвониться и кричал в трубку: «Брат, остановись, умоляю!», но тот ничего не ответил, а потом перестал выходить на связь.
По словам Зарины, они нечасто виделись с Османом, только собираясь вместе в доме у родителей. Женщина уверяет, что они были уверены, что Осман занимается строительным бизнесом, а о его радикальных взглядах не догадывались, иначе попытались бы все вместе повлиять на него.
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Зарина Омарова рассказала, что ей позвонил муж и сказал, что увидел у Османа какой-то странный статус в Watts App. Он вместе с братьями поехал в город, чтобы разыскать Османа. Один из братьев позже рассказал, что сумел до него дозвониться и кричал в трубку: «Брат, остановись, умоляю!», но тот ничего не ответил, а потом перестал выходить на связь.
По словам Зарины, они нечасто виделись с Османом, только собираясь вместе в доме у родителей. Женщина уверяет, что они были уверены, что Осман занимается строительным бизнесом, а о его радикальных взглядах не догадывались, иначе попытались бы все вместе повлиять на него.
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Александр Бойцов