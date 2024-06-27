Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

Фото: Национальный антитеррористический комитет
Преступная группировка для совершения терактов в Республике Дагестан создана сыном бывшего главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова Османом. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского Верховного суда.
«... (сообщник боевиков — Прим. ред..) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — говорится в судебном релизе про арест подельника, помогавшего террористам атаковать Дербент.
Также отмечено, что Осман Омаров требовал признания его безоговорочного лидерства другими членами банды и присягать ему для дальнейшего участия в преступлениях.
Теракт в Дагестане произошел в воскресенье, 23 июня. Бандиты атаковали храмы, синагоги и пост ДПС. Силовиками уничтожены пятеро радикалов, чьи личности установили.
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