В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров

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На десять суток арестован экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров Ленинским районным судом Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в регионе.
«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, (мелкое хулиганство) назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», – сказано в сообщении.
Уточняется, что постановление подлежит обжалованию. Магомед Омаров, чьи сыновья принимали участие в терактах в республике, задержан за хулиганство в воскресенье, 23 июня. Его дом обыскали, а из партии «Единая Россия» исключили.
Боевики напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Бандиты также совершили нападение на пост ДПС, а затем скрылись. Позже их ликвидировали. Правоохранители разыскивают пособников террористов.
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Никита Кротов