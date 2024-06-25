«Хороший парень»: В Дагестане рассказали про Омарова и его сыновей-террористов

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Жители дагестанского села Сергокал не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.
«Никто не знал. Мы лично не знали, в шоке были, когда услышали», – заявил один из собеседников информагенства.Еще один местный житель сказал, что «вообще ничего не слышно было за них».
«Если бы они в селе были бы, может знали бы, а так, они же не здесь были», – высказался собеседник.Омарова россияне охарактеризовали как «хорошего парня», о котором они не могут сказать ничего негативного. Как утверждают собеседники, свою работу чиновник «выполнял добросовестно».
До этого источник издания в силовых структурах Дагестана сообщал, что главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос из-за того, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета «Единой России» решил исключить его из партии за «дискредитирующие «Единую Россию» действия». 24 июня глава региона Сергей Меликов заявил, что Омаров отстранён от должности.
В день Святой Троицы, 23 июня, на два православных храма и синагогу в Махачкале и Дербенте напали террористы. По последней информации, жертвами атак стали 20 человек, пострадало 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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