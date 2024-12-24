Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла семье восстановить права на комфортные и безопасные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратилась жительница Коломны и рассказала, что в квартире, где женщина живёт с двумя маленькими детьми, образовалась трещина в фасадной плите. Из-за этого в помещении появилась плесень. По словам заявительницы, решить проблему не помогли ни устранение плесени, ни проведённый ремонт.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно, позвонив по телефону +7 (498) 602-32-20, заполнив форму на сайте.
Можно также написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав. Ещё один вариант – записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.
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«Жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми – настоящая трагедия. Важно, чтобы каждому предоставлялись нормальные условия для жизни и воспитания детей. Чтобы оперативно помочь нашей заявительнице, я связалась с администрацией городского округа Коломна и попросила помочь. Утепление фасады было успешно выполнено. Теперь у семьи нормальные условия проживания», – рассказала правозащитница.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно, позвонив по телефону +7 (498) 602-32-20, заполнив форму на сайте.
Можно также написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав. Ещё один вариант – записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.
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Лора Луганская