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Главная / Новости / Общество/ Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни

Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла семье восстановить права на комфортные и безопасные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратилась жительница Коломны и рассказала, что в квартире, где женщина живёт с двумя маленькими детьми, образовалась трещина в фасадной плите. Из-за этого в помещении появилась плесень. По словам заявительницы, решить проблему не помогли ни устранение плесени, ни проведённый ремонт.
«Жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми – настоящая трагедия. Важно, чтобы каждому предоставлялись нормальные условия для жизни и воспитания детей. Чтобы оперативно помочь нашей заявительнице, я связалась с администрацией городского округа Коломна и попросила помочь. Утепление фасады было успешно выполнено. Теперь у семьи нормальные условия проживания», – рассказала правозащитница.


Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно, позвонив по телефону +7 (498) 602-32-20, заполнив форму на сайте.

Можно также написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав. Ещё один вариант – записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

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Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге
24 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Переходить железнодорожные пути можно только в оборудованных для этого местах. Об этом жителей Мытищ предупредили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нужно также убедиться в отсутствии приближающегося поезда и дождаться на разрешающего сигнала переездной сигнализации. Для сохранения жизни ни при каких обстоятельствах не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с платформы на пути; не проходите по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора; не поднимайтесь на опоры и конструкции контактной сети», – напомнили в администрации.
Там добавили, что, находясь на железнодорожной платформе, нельзя приближаться к её краю. Стоять следует за ограничительной линией.
«Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей! Железная дорога – территория, где малейшая ошибка может привести к трагедии», – сказали в пресс-службе.
Соблюдение простых правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь, заключается в сообщении.

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#железная дорога
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В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву
24 декабря 2024, 21:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Замглавы городского округа Кашира Светлана Зосимова поздравила с юбилеем ветерана труда, труженицу тыла Клавдию Кирееву. Юбиляр получила поздравительные письма и подарки от президента России, губернатора Московской области и главы муниципалитета.
«На долю Клавдии Павловны пришлись тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Подростком она копала окопы и работала. После войны переехала с семьёй в Баку, выучилась на электрогазосварщика. Через несколько лет перебравшись в Каширу, женщина пришла работать на местную ГРЭС. За ответственное и добросовестное отношение к делу получила звание «Ветеран труда», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

‍‍‍Там добавили, что в 95 лет Клавдия Павловна окружена любовью и заботой большой семьи. У нее четверо детей, шестеро внуков и несколько правнуков.

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#московская область
#труд
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В Подольске 25 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»
24 декабря 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Подольске завершили установку стелы «Город трудовой доблести». Торжественное открытие состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Подмосковья.
«Мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам в честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести». Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Город трудовой доблести – почётное звание, установленное федеральным законом от 11 сентября 2023 года. Это звание присваивается Указом президента городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Московской области почётного звания удостоены три города: Коломна, Ступино, и Подольск. Сегодня стелы установлены в двух первых населённых пунктах.

Как отметили в министерстве, благоустройство проходило по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#великая отечественная война
#михаил хайкин
#нацпроекты
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Хинштейн обратился в ФАС России из-за роста цен на продукты
24 декабря 2024, 21:01

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за роста цен на основные продукты питания. Об этом Хинштейн сообщил в Teлеграм-канале.
Александр Хинштейн обратил внимание, что направил обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского и попросил провести проверку на обоснованность осуществления надбавок на основные продукты питания. Он отметил, что власти регионов никак не могут контролировать формирование цен.

Врио главы Курской области подчеркнул, что за два месяца в регионе выросли цены на картофель, лук репчатый, куриные яйца, белокочанная капуста и сливочное масло. Больше чем на 50% подорожали помидоры и огурцы, уточнил Александр Хинштейн.

Он поделился, что уже смог побеседовать с главой ФАС по этому вопросу. Шаскольский пообещал, что возьмет вопрос на особый контроль, рассказал врио губернатора Курской области.

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#цены
#александр хинштейн
#курская область
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Подмосковный центр реабилитации стал победителем Всероссийского отбора «Открыто для всех»
Подмосковный центр реабилитации выиграл Всероссийский отбор «Открыто для всех»
24 декабря 2024, 20:49

Фото: пресс-служба АСИ

Более 150 человек приняли участие в торжественном награждении победителей Всероссийского отбора «Открыто для всех», которое состоялось в Москве. Это победители, эксперты и партнёры отбора, который проводит Агентство стратегических инициатив, сообщили в пресс-службе АСИ.
«Мы развиваем направление инклюзии как тренд будущего. То, что делают участники проекта «Открыто для всех», важно не только для людей с инвалидностью, но и для каждого из нас, наших детей, всей нашей страны. В проекте мы делаем ставку на бизнес-среду как надёжного партнёра государства. Все мы пользуемся разными товарами и услугами, проводим время с семьёй за пределами дома, работаем, учимся. Важно, чтобы всё, что нас окружает, было доступно и открыто для всех», – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба АСИ

Проект демонстрирует лучшие примеры инклюзивных практик.
«Инклюзивные договоры подписали уже 1,5 тыс. предприятий, хотя пионеров были единицы. Больше тысячи компаний внедряют инклюзивные практики, тиражируют то, что достойно. Для нашего общества это имеет огромное значение. Практики внедряются в магазинах, на транспорте, на предприятиях сферы услуг. Жизнь людей с ограниченными возможностями. становится более комфортной, полной и радостной», – сказал начальник управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета «Открыто для всех» Сергей Новиков.
Фото: пресс-служба АСИ

Награда в специальной номинации «Эффективная реабилитация» досталась Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Он отмечен за внедрение практики «Производственно-интеграционные мастерские «Империя ремёсел». Полный список награждённых можно найти на сайте.

В этом году на отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов России.

Проект позволяет выявить проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, предоставить решения, способствующие развитию общества равных возможностей.

«Открыто для всех» аккумулирует практики из самых разных сфер – от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь.

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#московская область
#подмосковье
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Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-мигрантов будут иметь тот же статус
24 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Иностранные граждане, чьи дети признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Об этом сообщается в приказе МВД России, который размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то профильные инстанции будут готовить материалы и проект решения о нежелательности его пребывания в стране вместе с теми же документами его законного представителя.

Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.

По закону признать пребывание иностранного гражданина нежелательным можно в случае нарушений при въезде в Россию, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание в стране, уклонения от выезда из России по истечении допустимого срока и нарушения правил транзитного проезда.

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#россия
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Умные автомобили за год нашли в Подмосковье 700 тыс. дефектов содержания территорий
Умные автомобили нашли в Подмосковье 700 тыс. дефектов содержания территорий
24 декабря 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мобильный комплекс Минчистоты Московской области с января выявил более 700 тыс. дефектов содержане 700 тыс. недочётов в содержании территорий. Замечания направлены на устранение ответственным лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Больше всего искусственный интеллект зафиксировал таких нарушений, как несвоевременная уборка общественных пространств; вандальные надписи; мусорные навалы и складирование снега. По замечаниям вынесено порядка 2,1 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях на 80 млн. рублей», – отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Там добавили, что мобильный комплекс обрабатывает нарушения в автоматическом режиме. Во время движения искусственный интеллект определяет координаты дефектов, что позволяет оперативно сформировать задания для профильных служб.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
24 декабря 2024, 19:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Указ о присвоении награды подписали две недели назад к 80-летию Пиотровского.

Руководителя Эрмитажа наградили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Пиотровский теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством».

Государственный Эрмитаж — один из самых крупных художественных музеев на планете. Он располагается в Санкт-Петербурге. Михаил Пиотровский трудится в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992-го занимает пост директора музея. В сентябре 2022 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин снова назначил Пиотровского на пост генерального директора музея. Полномочия Пиотровского на этой должности подтверждили еще на три года.

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Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии
24 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/konstantin71

Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы, пишет Mash.
В конце января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Через своего адвоката Стрелков подал прошение о замене наказания. Он просит освободить его из колонии и заменить оставшийся срок на принудительные работы. Стрелков уточнил, что в колонии освоил профессии швейника и электрика.

Представитель Стрелкова Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд.

Стрелков уже отбыл половину назначенного срока.

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