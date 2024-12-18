За помощью к омбудсмену Подмосковья обратились 18 жителей Пушкинского округа

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провели выездной приём в городе Пушкино, участие в мероприятии принял также представитель городской прокуратуры. За помощью в решении различных вопросов к специалистам обратились 18 местных жителей, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Вопросы граждан касались соблюдения экологических прав, оформления удостоверения ветерана боевых действий, улучшения жилищных условий и пр. Все обращения были зафиксированы.
Обратиться ха помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru, официальный сайт областного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на подмосковном портале госуслуг.
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«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей в соответствии с законодательством», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться ха помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru, официальный сайт областного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на подмосковном портале госуслуг.
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Лев Каштанов