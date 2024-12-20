Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный приём граждан

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Личный приём граждан провела уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, получить помощь в решении своих проблем приехали жители Красногорска, Ленинского и Одинцовского округов, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Вопросы касались пенсионных выплат, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и пр.
Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через официальный сайт уполномоченного по правам человека в Подмосковье или написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru. Кроме того, на областном сайте госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.
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«Всех заявителей выслушали, дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права людей», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через официальный сайт уполномоченного по правам человека в Подмосковье или написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru. Кроме того, на областном сайте госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.
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Лев Каштанов