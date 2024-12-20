Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный приём граждан

Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Перед началом Госсовета по итогам Года семьи губернатор Московской области снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки. На них дети написали, что хотят получить в подарок.