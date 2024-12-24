Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла сироте из Балашихи получить квартиру

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Право на получение квартиры по месту фактического проживания — в Балашихе — помогла обеспечить несовершеннолетней Кристине уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
Кристина была зарегистрирована в Калуге, но всю жизнь прожила с бабушкой в Балашихе. Когда Кристине было 14, бабушка написала заявление на включение внучки в список детей, оставшихся без попечения родителей, на получение квартиры в Калужской области. Спустя три года бабушка умерла, а Кристина задалась вопросом, могут ли ей предоставить жильё в Подмосковье.
Балашихинский суд удовлетворил заявление Кристины и девушку включили в подмосковный список на обеспечение жильём детей-сирот. Сейчас Кристине исполнилось 18 лет и для неё уже подобрали квартиру в новостройке.
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«Кристина никогда не жила в Калужской области. В Балашихе у неё друзья, знакомые, она продолжает учебу. Конечно, девочке не хотелось уезжать в Калугу после совершеннолетия. (…) Мы помогли Кристине составить исковое заявление в суд, в котором она просит признать её право на получение благоустроенной квартиры по месту фактического проживания», — сказала Ирина Фаевская.
Балашихинский суд удовлетворил заявление Кристины и девушку включили в подмосковный список на обеспечение жильём детей-сирот. Сейчас Кристине исполнилось 18 лет и для неё уже подобрали квартиру в новостройке.
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Лев Каштанов