Омбудсмен Фаевская помогла восстановить право дочери бойца СВО на образование

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Право дочери участника специальной военной операции на поступление в вуз на льготных условиях защитила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
С просьбой помочь с поступлением дочери в вуз к омбудсмену Подмосковья обратилась супруга участника СВО.
Обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену можно по телефону: 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить специальную форму на официальном сайте. Кроме того, через подмосковный портал госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.
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«Для полного пакета документов заявительнице не хватало справки установленного образца для поступления на обучение на льготных условиях. Сложность заключалась в том, что ее супруг зарегистрирован на территории ЛНР. Для того, чтобы помочь заявительнице, я обратилась к своей коллеге — уполномоченному по правам человека в Луганской народной республике Анне Сороке. И заявительница получила необходимый документ», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену можно по телефону: 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить специальную форму на официальном сайте. Кроме того, через подмосковный портал госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.
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Лев Каштанов