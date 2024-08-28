Омбудсмен Фаевская поздравила военных медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
День военного врача отмечается в России 28 августа, с профессиональным праздником медиков поздравила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Искренне поздравляю всех военных медиков с профессиональным праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», — сказала Ирина Фаевская.Она пожелала военным врачам профессиональных успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия, а также отдельно поблагодарила за то, что они помогают организовывать встречи с проходящими лечение бойцами для оказания им правовой помощи.
Отмечается, что Ирина Фаевская регулярно проводит встречи в военных госпиталях с участниками СВО и помогает им защищать свои права.
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